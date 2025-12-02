北市「幽靈房屋」3.4萬棟難吃都更紅利 許淑華：百萬戶居安亮紅燈

台北市竟有高達3.4萬棟建築沒有使用執照，成了妥妥的「幽靈房屋」。圖為台北市老宅示意圖。（示意圖／方萬民攝）

台北市議員許淑華今（2）日揭露，台北市竟有高達3.4萬棟「有建築執照卻無使用執照」建築，若以每棟50戶來估算就約有170萬戶，這樣根本無法參與北市府力推的防災型都更；台北市長蔣萬安則回應，會檢討現行規範，並研議是否延長申請時限。

北市府近期推動「大都更時代」，針對台北市境內1974年以前興建的所有房屋，還有1975年以後興建但被認定耐震力不足又有公安疑慮的房屋都可適用，全力提供協助喊出要加速台北市的老舊房屋重建，希望能提升居住安全品質。其中「防災型都更」更是重中之重，市府特別針對了耐震能力不足的危險建築物提供優渥的容積獎勵與更快的審議流程，近期又逢香港大埔火警狠奪百命，因此針對大樓耐震與防火逃生等老問題，又重新進入公眾熱烈討論範圍。

但許淑華調閱資料發現，台北市境內竟高達3.4萬棟建築「有建照卻沒有使用執照」，如果以一棟50戶來講，粗估竟有170萬戶落入這種窘況。許淑華回顧，比方1970年代以前完工的建物，根本不必登記使用執照，只要憑建照就能申請水電，現在房子又老了，往往因屋齡過高、結構損壞，或老早列入計畫拆除行列，因此沒有補照，成了「幽靈房屋」。

台北市議員許淑華（圖）點出「幽靈房屋」亟需都更，卻難以吃不到防災型都更容積獎勵。（圖／CTWANT攝影組）

許淑華舉選區聯合新村為例，當地有12棟老舊建物就是「幽靈房屋」，780戶住民有建照及產權登記，卻因缺乏使用執照而無法申請都更容積獎勵，眼見屋齡超過50年，加上建築牆面龜裂、鋼筋外露等問題，住戶憂心下一次大地震來了該怎麼辦。

許淑華直指，其實當地里長老早在「市長與里長有約」時間就反應，當時市府長官也裁示能簡化認定，然而實際承辦機關執行時仍因「使用執照」缺件，無法將之列入防災型都更行列，老問題根本沒解決。她也示警，「防災型都更」目前市府只打算辦到2029年3月，如今期限只剩下3年多，就算今天起放寬聯合新村等老舊房舍都更申請，「780戶要在3年完成百分之百整合？」她直言任務難如登天。

許淑華強調，聯合新村只是北市老屋的縮影，畢竟北市50年以上「有建照卻沒有使用執照」的「幽靈建築」超過3.4萬棟，他們根本吃不到「防災型都更」的容積獎勵，這也讓推動防災政策淪為橡皮圖章，簡直徒留具文。

台北市老宅不少問題也多，像圖中的延壽國宅也曾因都更改建躍上新聞版面。（示意圖／周志龍攝）

台北市政府建管處長虞積學則回應，「合法建物」粗分有兩種，首先是根本還沒實施「都市計畫」之前就興建完成的房子，那時確實不必申請使用執照；另一種則是實施「都市計畫」後依規定拿到使用執照的建築。虞積學強調，沒有使用執照的老舊房屋仍可依《都市危險及老舊建築物加速重建條例》等法規或都市更新計畫辦理時簡化，依然有望在都更時拿到容積獎勵。

蔣萬安則預告，會再檢討現行規範要求，並研議是否延長申請時限，尤其目前到2029年只是「試辦」，若成效不錯並經都委會同意，當然能繼續辦下去。

