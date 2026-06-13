北市「幽靈臭豆腐」吃不到了 飄香36年熄燈 老饕震驚

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

北市天母、北投地區有攤知名臭豆腐餐車，因沒有店面、沒有固定營業時間，被當地居民稱為「幽靈臭豆腐」。老闆年事已高決定退休，昨（12日）最後一次出來擺攤，飄香36年正式畫下句點，許多老饕直喊不捨，「這個好好吃，從小吃到大」；也有民眾驚呼，「真的假的，太突然了吧！」

這攤幽靈臭豆腐於每周二、四、六出現在北投、天母一帶，擺攤路線從同德街、行義路96巷，再到行義路114巷，每站停留約一小時；不過並非固定營業，會視天氣、老闆心情及身體狀況而定。

廣告 廣告

每當餐車出沒，現場總是大排長龍，老饕大讚臭豆腐真材實料，又厚又大塊，咬起來酥脆帶勁，是許多人心目中的第一名。

不過一名網友昨在臉書社團「靠北天母幫」發文表示，「天啊！幽靈臭豆腐今天最後一天，再來要退休了，阿伯說賣了36年，該休息了。」

原PO貼出照片，只見餐車旁圍了大批等待臭豆腐的客人，當時地點位於行義路96巷，不少附近居民得知消息後，立刻趕到現場，「聽到嚇到，買了一份臭豆腐和豆花」、「回家路上看到阿伯還在，我買到了，好感動啊！」

許多居民回憶，「從幼稚園吃到大學畢業，以前都會停在我家前面，聽到遠遠的有聲音就趕快衝去廚房拿盤子下去裝」、「每次回娘家都會吃，竟然退休了。」也有不少人感嘆，「很多記憶中的美食陸續退休，二代若不接手，這些老味道只能慢慢消失，真的很可惜。」

更多中時新聞網報導

狼醫懲戒定調 性侵廢證照

瑪菲司領國際大獎 上台緊張直發抖

李民基恐懼有孩子決定不生