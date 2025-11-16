北市 府前廣場地下停車場 百輛機車被貼小廣告

大量小廣告入侵台北市府前廣場地下停車場，有民眾近日發現機車座墊被貼上紙條，以為是停車場告示，沒想到卻是某舒壓會館新開幕廣告，讓車主當場看傻眼，上百輛機車幾乎都被張貼，質疑停車場毫無管理。北市停管處回應，停車場屬私人空間，依相關法規目前未設罰則，已要求營運廠商移除；環保局指出，若是停放路邊車輛被張貼廣告，可依《廢棄物清理法》開罰行為人。

府前廣場地下停車場共有地下2層，設有汽車停車格1998格及機車停車格1337格，有不少信義計畫區上班族或逛街民眾會把愛車停放在停車場。

有民眾最近前往牽車時，發現機車座墊被貼1張便條紙大小的白紙，原以為是停車場要提醒車主事項，結果卻是中山區某舒壓會館全新開幕廣告，上面還以「IG網美／百貨櫃姐兼差現場選妃選中滿意才消費」吸引人，並留下加Line訊息與價位，不少車主更是撕下後隨手丟在地上。

停管處營運科長李杰儒回應，由於該處並非路邊停車場，已委託廠商經營，屬於私人空間，依相關法規並無罰則可懲處張貼廣告者，僅能由車主對於張貼者提出刑事毀損罪或民事訴訟，已要求廠商依契約積極管理，協助移除廣告。

環保局環境清潔管理科專員陳浩彰指出，對於非屬於路邊停車格的停車場內車輛遭貼廣告，該局無法管轄，民眾若把愛車停放馬路旁遭貼廣告，與張貼電線桿廣告相同，都屬於違反《廢棄物清理法》。

他說，環保局有3種處置方式，包括清潔隊員發現後移除；若當下發現張貼廣告者，清潔隊員會制止並開罰，或事後透過監視器找出行為人開罰；循廣告上電話要求電信公司讓該電話號碼暫時停話作為處罰，可停話半年至1年不等。