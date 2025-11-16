北市「拒測王」第8度酒駕自摔 罰單504萬、禁考33年照樣騎

7次拒測累犯林彥池疑酒駕自摔，酒測值0.83毫克，警方將依公共危險罪嫌送辦。（圖／翻攝畫面）

曾因7次拒絕酒測被罰504萬元、遭禁考駕照長達33年的「拒測王」林彥池，14日晚間騎機車行經新北市新店區寶高路時，疑因酒後重心不穩自摔。送醫後酒測值高達0.83毫克，警方將依公共危險罪嫌函送台北地檢署偵辦，這也是他第8次酒駕遭查獲。

台北市交通事件裁決所今年7月公布第76次酒駕及拒測累犯名單，其中拒測次數最多、罰鍰最高者即為57歲林彥池。他過去7次拒測共遭裁罰504萬元並被禁考駕照33年，其中台北市3件、共288萬元罰鍰皆逾期未繳，已移送法務部行政執行署強制執行。

新店警分局調查，林男14日晚間8時許騎機車返家途中，沿寶高路120巷行駛時搖晃不穩、緊急煞車後自摔。民眾見狀立即上前協助並通報119。

救護人員到場後發現，林男胸痛、左手與右腿擦挫傷，隨即送往新店耕莘醫院治療，幸無生命危險。警方後續對林男實施酒測，數值達0.83毫克，已構成公共危險罪。

因林男仍在醫院治療，警方尚未製作事故筆錄，已調閱監視器還原經過，待其傷勢穩定後將通知到案說明，詢後依公共危險罪嫌函送台北地檢署偵辦。

