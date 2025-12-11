北市 教師嘆 學校淪政令廣播站

北市教師直言學校已經變成政策宣導的「廣播站」，認為應交給地方區公所、里長宣傳，不僅成效更好，也才能真正落實行政減量。（本報資料照片）

台灣師資短缺，除了課務繁重外，北市教師指出，行政工作量也直線上升，導師如今需要宣導各類政令，直言學校已經變成政策宣導的「廣播站」，認為應交給地方區公所、里長宣傳，不僅成效更好，也才能真正落實行政減量，減輕基層教師的壓力。台北市教育局11日回應，預計明年起試辦增設學校專責行政人力計畫，讓學校更好安排整體工作。

台北市議會昨舉行台北市國中教育議題探討座談會，台北市教師會理事、五常國中老師陳楷元表示，以自己任職的學務處衛生組為例，曾收到教育局公文，內容為某個建築物周邊、人行道列為禁菸區域，內容與學生幾乎毫無相關，但老師卻要將政策公告於校網。

陳楷元直言，教育局無論什麼政策幾乎都會發文給學校，學校變成政策宣導的廣播站，導致每個行政組的工作量都增加，呼籲教育局跟各科做橫向聯繫，交給地方區公所、里長宣傳，不僅成效更好，也才能真正落實行政減量，減輕基層教師壓力。

新黨議員侯漢廷說，國中小老師目前需要填寫的行政報表頁數多達上百頁，建議校方可以主動調查，取消不重要的行政報表。國民黨議員張斯綱建議，引進專門人才處理行政事務，讓教師能將精力集中於教學上。

教育局主祕鍾德馨回應，預計明年起試辦增設學校專責行政人力計畫，新增約聘人力進入學校後，可以作為現有主任或組長的幫手，幫忙處理行政工作事務，從而降低現有教師或行政人員的工作負荷。