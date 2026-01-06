北市 新人拜票拚聲勢 拉大咖助陣

民進黨大安文山議員擬參選人劉品妡（中）6日與桃園市議員黃瓊慧到木新市場掃街拜票。（邱芊攝）

年底九合一選舉逼近，各陣營新人積極邀請黨內民意代表及重量級人物助選，拉抬聲勢。白營議員擬參選人民眾黨前副祕書長許甫及前發言人吳怡萱預告，將與民眾黨前主席柯文哲及主席黃國昌合掛看板；綠營議員擬參選人劉品妡、郭凡近期則與不同縣市立委、議員共同拜票；藍營新人陳冠安則直言，多數綠營站台者知名度有限，助選效果不大，自己未來則將邀請黨內大咖助選。

劉品妡及民進黨松信區擬參選人郭凡最近邀集高市立委黃捷、新北市議員李宇翔、台北市議員林延鳳、台中市議員江肇國等黨內其他縣市的議員、立委共同掃街，盼營造跨縣市團結氣勢。

廣告 廣告

劉品妡昨與民進黨桃園市議員黃瓊慧到木新市場掃街拜票。黃透露，因希望在初選階段為新人盡一份心力，所以主動聯繫助選事宜。她強調，無論是民進黨新生代、中生代或是前輩們，都希望給新人機會。

白營參選松信區議員的許甫則說，民眾黨作為較小政黨，更需要採取「團體戰」模式，計畫在與自己選區的鄰近行政區交界處，與北市現任議員共同掃街，未來也會與柯文哲及黃國昌合掛看板；投入中正、萬華議員選戰的吳怡萱也預告，若獲提名將輪流邀柯、黃助選。

國民黨港湖議員擬參選人陳冠安則直言，雖然民進黨近期傾向安排跨縣市議員站台，但受邀者大部分缺乏全台知名度，其助選效益非常有限，因為當地選民可能根本不認識助選者。

陳冠安說透露，相較於找尋一般基層議員，自己將會邀請具全國性聲量的政治人物助選，比如將代表國民黨參選高雄市長的立委柯志恩等人物，盼此帶動媒體關注度與新聞效應。