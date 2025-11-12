北市、新北跨域串連 見證樂齡共融的黃金時代

〈黃金二十・幸福滿堂〉約950位長者與志工齊聚士林區公所，樂齡活力嗨翻雙11。

當「雙11」成為全民搶購日，仁親社區關懷協會卻用另一種方式「加倍幸福」。今（11）日於士林區公所行政中心舉辦的「仁親好厝邊・黃金二十週年聯歡會」，現場由台北市五區（中山、南港、中正、士林、北投）與新北（淡水、三重）跨域串連，還有九個友好單位及五個仁親好厝邊據點帶來的精彩演出。現場約有近千位長者與志工齊聚，現場掌聲與笑聲此起彼落，成功演繹「樂齡共學、世代共融」的社區能量，也共同見證仁親社區關懷協會好厝邊服務二十載的深耕與愛心。

仁親基金會創會董事長蘇慎貞牧師致詞，20年來始終如一陪伴長者建立健康社區。

社區共榮二十載 關懷網絡遍地開花

仁親社區關懷協會自創立以來，從一個據點發展至今已在台灣遍地開花，逐步編織出「在地關懷、樂齡共學、世代同行」的溫暖網絡。仁親社會福利慈善基金會創會董事長、夏凱納靈糧堂執行牧師蘇慎貞牧師表示：「我們不搶貨、搶健康；不打折、只加倍幸福。感謝志工與社區夥伴二十年的陪伴，讓愛與關懷持續發光。」

長者在互動攤位熱情交流，從健康促進到生活學習，展現自信與笑容的最佳樣貌。

政府與教會齊心 共建健康社區

活動當天現場貴賓包括台北市社會局代表楊雅茹專門委員、士林區區長林士斌、士林區民政、人文、社會課長官；士林北投、中山大同、大安文山等多位市議員與服務處代表；立法委員王世堅辦公室代表；多位里長與在地夥伴，以及台北靈糧堂文茂浩牧師等共同出席。楊雅茹專門委員致詞指出：「台北邁入超高齡社會，更需要仁親這樣的據點，成為長者展現生命活力的重要舞台。仁親二十年在地耕耘，是社區照顧與健康促進的重要典範。」

17組節目輪番上陣，樂齡團隊氣勢滿點、台風穩健。

精彩演出 幸福延續

活動由長青鼓舞開場，烏克麗麗、合唱團、舞蹈隊等節目輪番上陣，長輩們以行動詮釋「樂齡不老、關懷不止」。仁親社區關懷協會每年服務逾3萬人次，提供健康促進、電話問安、共餐與陪伴課程。展望未來十年，協會將推動跨世代志工與數位關懷，讓社區幸福「長長久久、場場到席」。

嘉賓與主辦單位合影，同賀仁親好厝邊二十週年。

撰文、攝影／仁親社區關懷協會提供