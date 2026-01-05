北市「新民生戲院」1/31結束營業 在地人淚喊不捨

台北市民生社區的「新民生戲院」，今（5日）發布將於2026年1月31日結束營業，並針對會員相關權益處理進行說明。消息曝光後，引起當地人不捨。

新民生戲院將於 2026 年 1 月 31 日，正式結束營業。（圖／翻攝自新民生戲院 New Minshen Cinema臉書粉專）

前身是經營30年的民生戲院，曾歇業15年，2012年才以新民生戲院重新營運。新民生戲院臉書粉專今天（1/5）發文表示，「新民生戲院將於2026年1月31日，正式結束營業。這不是一個輕鬆的決定。更不是一句話就能帶過的告別。我們知道，時代變了。觀影習慣變了，平台變多了，選擇也更多了。戲院經營，變得比以前艱難得多。但你們每一次走進來、每一張買下的電影票，都曾經，真的撐住了我們。」業者也在文中向一路支持他們的顧客說聲感謝，「新民生戲院向所有戲迷朋友深深一鞠躬我們下台一鞠躬，圓滿落幕後會有期，江湖再見」。

當地人留言表達不捨。（圖／翻攝自新民生戲院臉書粉專）

貼文曝光後，引來許多網友留言表達不捨「童年回憶」、「天啊~我好難過」、「自從民生戲院重新開幕後，我幾乎都沒有在社區外看電影了，感覺好可惜」、「好感傷，幸好最近才去看過。謝謝你們撐到現在，很多美好回憶～」、「謝謝你們的陪伴，真是從小到大的回憶！」。

新民生戲院也透過臉書粉專公布「會員相關權益處理說明」，如下：

一、會員卡「儲值金額」退款辦理方式

為確保每一筆退款都能正確、完整處理，將採取登記後統一匯款的方式進行：

• 請會員本人於 公告日起至 2026/01/31 前，親至戲院現場

• 由現場服務人員提供退款申請表單

• 請填寫會員資料與本人銀行帳戶資訊

• 本次配合辦理之銀行為：郵局、國泰世華銀行、上海商業銀行、中國信託銀行、陽信銀行、富邦銀行、華南銀行，表單完成並由現場人員收件確認後，相關退款款項預計於 2026 年 2 月 11日前全數匯款完成。

為集中作業並確保帳務正確性，恕不提供現場即時退現，敬請會員理解。退款申請須由會員本人辦理，若委託他人，請攜帶相關證明文件。

二、會員卡「紅利點數」使用說明

目前紅利點數仍可正常使用，兌換方式維持不變：2點可兌換1 張電影票。請尚有點數未使用的會員，於 2026 年1月31日前至現場兌換觀影，把點數，留在一場真正看完的電影裡。

三、套票使用說明

若消費者仍持有尚未兌換之電影套票，也請於 2026 年1月31日前至現場完成兌換觀影。套票與點數皆僅限於營業期間內使用，敬請會員留意時間，提前安排觀影。如有任何會員權益相關問題，歡迎於營業時間內洽詢現場服務人員。

