北市：春節長照不打烊 籲2/5前提出申請 (圖)

租車加購安心服務 真的免煩惱？
春節連假即將到來，也是租車使用高峰期，新竹縣消保官呼籲，民眾在加購任何安心或免責方案前，務必詳閱租賃契約內容與不保障事項；發生事故時，無論是被撞、自撞或輕微擦傷，建議「先報警，再處理」，才能真的安心上路、平安返家。新竹縣政府消保官陳雅芳二十五日指出，數位時代來臨，「以租代買」的共享經濟發展迅速，共享汽、機車已成為不少民眾臨時用車的好幫手。租車平台業者如iRent、GoSmart、GoShare、LINEGO等紛紛推出加購車體險方案，強調「銅板價買安心」，消費者以為加購後就可以無後顧之憂，但發生事故後卻仍遭業者求償，關鍵在於未取得「報案證明單」。新竹縣消費者服務中心近日接獲多起共享汽機車消費申訴案件，不少民眾明明在租車時已加購「安心服務」、「安心免責」、「安心保障」等方案， ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台北 1名老師教10特教生 民代促改善
中央近年推動普特融合教育，讓特教生與一般學生共同學習，台北市議員吳世正指出，特教生人數逐年增加，正面臨師資與輔導資源嚴重不足問題，根據統計平均師生比已惡化至1：10.42，他更接獲陳情有國中小班級因特殊生情緒失控導致課堂混亂、影響教學品質，要求北市教育局增加特教人力資源。教育局回應，將持續規畫增班降低師生比。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
「醉」可惡！男酒駕拒檢逃 慘撞進路口鐵板燒
桃園一名男子深夜酒駕，被警方盤查拒檢逃，直接飛車撞進一間鐵板燒店，驚悚撞擊瞬間曝光遭到員警盤查後拒檢逃逸，一路跑給警察追，最後在轉彎時撞上路口一間鐵板燒店，把店門口撞得稀巴爛，事後員警將他拖下車時，男子甚至還想逃，馬上就被壓制。 #酒駕#拒檢#鐵板燒東森新聞影音 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
玖壹壹合體盧秀燕揮毫「馬上有錢」 (圖)
台中市政府26日辦迎新揮毫贈春聯活動，台中市長盧秀燕（左1）與在地樂團玖壹壹成員春風（左2起）、健志與洋蔥合力揮毫「馬上有錢」。中央社 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
教部辦幼兒美感講座 戲劇融入教學助語言學習
（中央社記者許秩維台北26日電）教育部委託台南大學辦理幼兒美感教育國際講座暨大師工作坊，希望未來透過戲劇策略的融入教學，讓幼兒自然加深母語能力，並輕鬆接觸第2外語。中央社 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
國教署推動國際教育 提升學生視野
為強化高級中等以下學校的國際教育計畫，教育部昨（二十五）日表示，每年投入二億四千八百萬元，並成立國際教育交流聯盟，設有執行長、副執行長及十一區辦事處，負責推動相關工作。一一四年底，聯盟第一區辦事處（臺北市立大安高工）將與日本東北觀光推進機構合作舉辦教育旅行交流說明會，邀請臺北市的高中職及國中小學校代表參加，增進對日本東北地區教育旅行資源的了解。說明會邀請了十六所學校及二十六位師長參與，日本東北觀光推進機構由會長松木茂帶隊，來自六縣的三十七位代表也前來交流。會中設有八個攤位，介紹觀光體驗、農泊交流及地方文化等主題，特別是「３．１１傳承之路推進機構」的分享，提醒大家提升防災意識。佐佐木隆博表示，東北地區感謝臺灣在二○一一年大震災期間的支持，並歡迎臺灣師生前往交流，期待透過此次 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台中馬年春聯邀玖壹壹揮毫 (圖)
台中市政府26日辦迎新揮毫贈春聯」活動，台中市長盧秀燕（左2）會中宣布馬年春聯邀樂團玖壹壹成員春風（左）、洋蔥（右2）及健志（右）為市民揮毫。中央社 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
基隆八堵路漏水採不斷水施工 估1/27中午前完工 (圖)
基隆市八堵路92號前地下輸水管漏水，經台灣自來水公司試挖，並與基隆市政府工務處討論後，決定採「不斷水方式」修復，預計27日中午前完成施工並恢復通車。中央社 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
南投九九峰氦氣球樂園2/11起試營運 (圖)
南投縣草屯鎮九九峰氦氣球樂園將在農曆春節期間啟用，預計2月11日起試營運，並於2月12日至2月14日開放南投縣民採線上預約方式免費入園體驗。中央社 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
Grok生成深偽影像踩紅線！歐盟依法調查X平台
綜合外媒周一 (26 日) 報導，馬斯克旗下社群平台 X(前推特) 再度成為歐盟監管焦點。歐盟執委會宣布，已就 X 平台上的人工智慧 (AI) 聊天機器人 Grok 生成並散布具性暗示的深偽影像展開正式調查，內容可能涉及未經同意的性影像，甚至鉅亨網 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
姐弟之爭傳2/6協商 江啟臣、楊瓊瓔回應了
[NOWnews今日新聞]國民黨台中市長選舉「姐弟之爭」陷入僵局，市長盧秀燕昨天公開呼籲二次協調不成就初選，且不宜超過2月中旬，傳出2月6日將再度進行協調，楊瓊瓔和江啟臣今天都表示尚未接到通知，靜待黨...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 發表留言
光頭男拿卡四處領現金 提150萬被警逮捕
宜蘭警方打詐，偵破假投資詐騙案件，成功攔阻被害人財損50萬元，並且逮捕收水手，另外還有光頭男子，拿著提款到處提領150萬元，也被警方逮捕。 #假投資#財損#收水手東森新聞影音 ・ 18 小時前 ・ 1則留言
車手自首配合宜蘭警誘捕收水手 阻詐保住50萬元
（中央社記者王朝鈺宜蘭26日電）宜蘭警分局近期偵破假投資詐騙案，尤女驚覺淪為詐騙集團車手向警方自首；警方策劃尤女引出收水幹部李女出面收取贓款，當場逮捕李女，成功保住被害人的50萬元。中央社 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
生日禮物化為搜救犬加菜金 新北3美女議員共同支持消防局優化軟硬體
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導 為了給搜救犬實質的支持，新北市議員顏蔚慈、戴瑋姍和戴湘儀3位同為1月壽星的議員，日前決定將彼此的生日禮物轉化為加菜金。顏蔚慈在消防局長陳崇岳陪同下抵達搜救大隊，除了實地了解搜救犬的起居環境，並親自遞交加菜飼料，也在這群英雄夥伴的陪伴下度過1場別開生面的生日。此外，議員們更投入互動訓練，親身體驗搜救犬與警犬的專業日常。...匯流新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
兄妹涉聯手討債 妹約見面兄拿刀槍逼還錢
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 1對侯姓兄妹，疑因毒品交易糾紛，涉嫌聯手討債。台北市大安警分局表示，去年底轄內1家燒肉店前，傳出一起因債務糾紛引發的恐嚇案件。轄區敦化南路派出所獲報後，成立專案小組積極偵辦，迅速掌握侯姓兄妹與另1名韓姓共犯的身分，今年1月間循線兵分多路，於雙北地區同步執行查緝行動，除當場查扣刀械2把及空氣槍1把等物，並將3名犯嫌全數...匯流新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
霍諾德徒手攀台北101創舉 德媒提倫理質疑評絲毫不顧後果
德國官媒《Tagesschau》近日報導，極限攀岩家亞歷克斯．霍諾德（Alex Honnold）在未使用任何繩索或安全防護設備的情況下，成功徒手攀登高達508公尺的台北101，引發安全與倫理層面高上報 ・ 11 小時前 ・ 70則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 288則留言
放鳥羅生門／獨家！拍戲撞期不吭聲 王識賢遭爆料唱婚宴放鳥
影視歌三棲的王識賢，從早期的電視劇《意難忘》《夜市人生》到近期的電影《角頭》系列，歌聲與演技兼具，受年輕族群喜愛也是尾牙邀請的寵兒，而他的經紀人就是結婚超過20年的愛妻小芸（陳憶華），夫妻於公於私都互相扶持，王識賢曾讚老婆非常能幹，維持婚姻幸福的祕訣是「聽老婆的就對了」。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 15則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 2 小時前 ・ 1則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 4則留言