北市：春節長照不打烊 籲2/5前提出申請 (圖)

春節連假即將到來，也是租車使用高峰期，新竹縣消保官呼籲，民眾在加購任何安心或免責方案前，務必詳閱租賃契約內容與不保障事項；發生事故時，無論是被撞、自撞或輕微擦傷，建議「先報警，再處理」，才能真的安心上路、平安返家。新竹縣政府消保官陳雅芳二十五日指出，數位時代來臨，「以租代買」的共享經濟發展迅速，共享汽、機車已成為不少民眾臨時用車的好幫手。租車平台業者如iRent、GoSmart、GoShare、LINEGO等紛紛推出加購車體險方案，強調「銅板價買安心」，消費者以為加購後就可以無後顧之憂，但發生事故後卻仍遭業者求償，關鍵在於未取得「報案證明單」。新竹縣消費者服務中心近日接獲多起共享汽機車消費申訴案件，不少民眾明明在租車時已加購「安心服務」、「安心免責」、「安心保障」等方案， ...

