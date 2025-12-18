北市「有購嗨」抽獎登錄破10億 蔣萬安：中1千萬就生第4胎

北市府推出「來台北有購嗨」刺激普發現金後的消費活動，台北市長蔣萬安18日上午出席抽獎活動，更現場表示如果之後讓他抽中大獎1000萬就再生第4胎、抽中台積電股票就生第5胎，也引發現場笑聲不斷。（丁上程攝）

中央普發現金1萬元後，為帶動民眾來台北市消費，台北市政府推出「來台北有購嗨」活動，在線上登錄消費超過200元的發票即可參加抽獎。台北市長蔣萬安18日上午出席抽獎活動，期間抽出首個台積電股票、國產電動車及君悅跨年煙火總統套房得主，更現場表示如果之後讓他抽中大獎1000萬就再生第4胎、抽中台積電股票就生第5胎，也引發現場笑聲不斷。

蔣萬安表示，為放大普發萬元經濟效益，北市府推出結合店家及旅宿業推出消費登錄抽獎活動，目前已超過3000家店家共同響應，集結百貨公司、各連鎖品牌及超過千家在地商圈店家共同響應，從大型商場到巷弄小店全面串聯，活動於12月1日開放登錄迄今累計登錄金額將超過10億元。

蔣萬安說，除加碼抽美國雙人來回機票外，為串聯耶誕至跨年的年底重要節慶，北市府宣布再加碼，民眾只要於114年12月24日至115年1月1日的限定期間內消費，抽獎機會就再翻倍，北市府與民間業者共同協力搶商機，活絡北市經濟。

蔣萬安也於現場抽出首個台積電股票及國產電動車得主，並於現場直接撥打電話給兩位得主。其中台積電股票得主手機關機未接，國產電動車得主電話接通獲知訊息後則較為淡定。

北市商業處表示，為期近4個月的「來台北有購嗨 消費歡樂抽」抽獎活動，自11月11日起至115年3月8日，到台北市店家消費每滿200元就有一次抽獎機會，買越多中獎機會越大。活動迄今累積登錄金額將逾10億元，北市府宣布加碼抽美國雙人來回機票，且民眾只要在耶誕至跨年的歡樂節慶期間消費，抽獎機會再翻倍，歡迎民眾把握耶誕佳節前往台北市遊逛。

