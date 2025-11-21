北市「服務業節能設備汰換補助」開放 第二期申請期限至12/31止

臺北市政府產業發展局宣布「服務業節能設備汰換補助」第二期開放申請，鼓勵業者加速汰換高耗能設備，攜手打造節能永續的城市環境。（圖／報系資料照）

為協助台北市服務業者降低用電負擔並提升節能效益，臺北市政府產業發展局宣布「服務業節能設備汰換補助」第二期開放申請，鼓勵業者加速汰換高耗能設備，攜手打造節能永續的城市環境。

產發局指出，補助計畫自111年開始推動以來，已成功協助超過800家以上商業與服務業者完成節能設備汰換，累計汰換設備數超過1,699件，年節電量達1.2億度以上，相當於減少約54,000公噸二氧化碳排放量。參與業者普遍反映，不僅用電效率顯著提升、環境舒適度改善，長期營運成本亦大幅降低，展現政策在節能與產業支援上的雙重效益。今年度因業界反應踴躍，補助申請一開放即吸引大量業者踴躍送件，許多店家在短時間內即完成申請登記，反映市場對節能設備汰換的高度需求。北市府因此特別再開放250萬元補助經費，補助項目包含冷氣機、照明燈具、空氣門簾、循環扇、電冰箱與冷凍櫃等高耗能設備，期望更多業者能趁此機會更新設備、降低能源浪費。

產業局表示，只要位於臺北市的營業場所、法人機構及私立醫院、私立學校、停車場等單位皆可申請本次補助。並強調，節能不只是降低成本，更是企業邁向綠色經營、城市邁向淨零的重要行動。市府希望透過這次加碼補助，讓更多服務業者響應節能行動，把握今年最後申請機會，趁新年汰舊換新，為營運環境和城市永續添一份心力。

產業局說明，有意參與者請填寫申請表並檢附所需文件，親送至臺北市政府1樓60號櫃台。申請期限至12月31日止，補助順序依送件時間為準，額滿即止，先搶先贏。相關補助內容、申請資格及應備文件詳情，請見臺北市政府產業發展局官網([連結])或臉書（[連結]）查詢，或電洽專線：0800-580-037，將有專人提供協助與說明。

