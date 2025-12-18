北市 本屆大安文山落選頭 藍轉綠拚議員

各黨派陸續布局明年台北市議員選舉，有不少新人爭取提名。曾代表國民黨參選議員的高揚凱加入民進黨，將投入黨內第六選區議員初選，高認為，民進黨讓現任議員、新人都須經過初選的機制較為良性。國民黨議員楊植斗雖然認為綠營初選機制有利「換新血」，但常「殺得刀刀見骨」，恐因內耗而不利於大選。

民進黨北市黨部主委張茂楠指出，民進黨一旦選區報名參選人數大於應提名人數，不論現任、新人皆要初選。國民黨北市黨部主委戴錫欽則表示，藍營在北市議員席次務必過半，提名原則會保障現任議員，若有多出席次會讓新人登記參與初選。

出身藍營家庭、待過多位國民黨立委辦公室的高揚凱，上屆以藍軍身分參選北市第六選區（大安、文山）議員，最後以「落選頭」作收，但他轉投民進黨，計畫再選議員。

高揚凱表示，此次第六選區提名會從5席減到4席，沒辦法讓所有候選人都有機會出頭，不過，他認為現任、新人皆要初選已是民進黨非常好的傳統，相比國民黨有所謂現任優先以及保障特定人物的機制，「良性」許多。

上屆曾與高揚凱在大安、文山同為新人參政的楊植斗表示，民進黨的初選機制雖然較具競爭力，但常會「殺得刀刀見骨」，讓場面很難看，且勞民傷財；國民黨的機制就和平許多，並有助於老將傳承經驗給新人，與民進黨因初選導致的激烈競爭和消耗形成強烈對比。

他指出，若高揚凱保持初衷跟戰鬥力，持續為國民黨服務，會是很強的同黨對手，但「選不贏人家不是你跳船的理由」，最後可能兩邊都不討好。

國民黨欲角逐北市第五選區（中正、萬華）議員初選的立委徐巧芯特助郭音蘭說，讓年輕人有更多機會，可以如活水一般注入地方議會，帶來更多戰力，建議各區應給至少1席的新人空間。