去年12月一名女子在台北市大直北安路附近搭公車，要上車時，因為被地面上的高低落差絆倒，因而摔傷，右膝蓋軟骨到現在還沒復原，投訴之後，跟新工處開協調會，沒想到事後市府的公文回函說，這邊沒有洞，讓周小姐氣到告上法院，也公布當時的監視器畫面來佐證。

揹著黃色包包的女子，看到公車進站，慢慢要走上車，突然，畫面上的她，像被撞到一樣，原來是地上有個坑洞，民眾周小姐說，整個人是狠摔上車，但事後想求償卻被打回票。當事民眾周小姐：「當天他們就是有說很明確，我就是因為這個關係，跌倒受傷，大概差不多2-3週左右的時候，我就發現到，他們有寄了一份公文過來，說那邊是沒有坑洞的狀況。」

北市「柏油路坑洞」害搭公車女摔傷 右膝軟骨1年仍未復原

民眾周小姐遭地面坑洞絆倒，事後北市府聲稱「沒有洞」（圖／民視新聞）周小姐說，當初跟市府的協調會上，新工處的人說北安路確實坑洞多，跌倒當下來不及拍，但隔天補拍洞還很明顯，甚至有龜裂痕跡，當天穿的是粗跟高跟鞋，也沒有踩不穩的問題，原本新工處表明會協助理賠，沒想到最後寄來公文卻說沒有坑洞。當事民眾周小姐：「我走路（跌倒）那天是沒有下雨的，隔一天有下雨，所以我去拍（現場）的時候，那個很明顯就是有積水，而且路面都有龜裂。」記者林莉：「當時周小姐下了這個檻之後，原本這邊的洞絆倒她，沒想到市府卻說這邊沒洞，讓她氣到狠酸『路平專案』，這路真的很平。」當事民眾周小姐：「（新工處）認為沒有洞，因為已經去會勘過了，就是沒有，最後他們就說，那你們去申請國賠。」

北市「柏油路坑洞」害搭公車女摔傷 右膝軟骨1年仍未復原

周小姐跌倒隔天拍下害摔的坑洞（圖／民視新聞）事發已經一年了，周小姐目前右膝軟骨還沒完全康復，上下樓梯都有困難，帶小孩也無法做激烈活動，甚至20多萬醫療、看護、護具費用，索求無門，跟新工處對簿公堂，卻被認定是高跟鞋導致跌倒。北市養護一分隊分隊長陳冠名：「當初是有跟她說，現場如果有不平整的話，我們會去修繕，如果要申請國賠，我們可以協助，原則上國賠小組的委員是認定，那個位置沒有確切的因果關係。」影片上確實有頓了一下，周小姐提供的畫面、影像，也都進到國賠小組做審查，但新工處解釋，可能是調查委員比對後，跌倒跟路面落差沒有太大關聯，要求國賠失敗，現在就看法官最後怎麼判，給個公道。

