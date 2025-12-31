北市、桃園農曆年前提名目標不變 徐國勇：找一個能打勝仗的人選

民進黨秘書長徐國勇重申農曆年前提名台北、桃園目標不變。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 民進黨佈局2026縣市長選舉，其中，台北市、桃園市人選備受關注。對此，民進黨秘書長徐國勇今（31）日表示，台北市有很多人選都很優秀，但要找一個在這個時機能打勝仗的人選。他重申，農曆年前提名目標不變。

總統暨民進黨主席賴清德今下午為基隆市長參選人童子瑋、彰化縣長參選人陳素月、雲林縣長參選人劉建國三人披上競選背帶，並盼鄉親鼎力支持。

對於台北、桃園是否會在農曆年前提名，徐國勇受訪表示，民進黨的目標就是希望在農曆年前。他說，民進黨選對會是按照步驟一步一步在進行。

徐國勇指出，民進黨在台北市有人選，而且也不少，有好幾位且都很優秀，但黨要選一個最適當，且在這個時機能打勝仗的人選；此外，民進黨在桃園也是有人選。

徐國勇表示，這禮拜沒有開選對會，但下週1月7日早上10點會召開，並一步一步推出每個縣市的候選人。他並透露，下週的討論重點會在中部縣市。

