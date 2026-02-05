北市「榮濱年貨大街」下週二開跑 警交管範圍一次看

「榮濱年貨大街」活動將於下週二（10）起，在北市中山區濱江果菜批發市場周邊舉行，為維持交通順暢，中山分局警方將於活動期間實施交通疏導及管制。

警方表示，為因應可能湧現大量人、車潮，建議民眾可提前於週間前往榮濱年貨大街採購，避開假日採買人潮，並儘量搭乘大眾交通運輸工具前往，如自行開車前往，請多利用周邊停車場停放車輛，勿違規停車或併排停車，警方將加強交通執法及違規拖吊。

另為避免建國北路3段113巷車流匯集回堵壅塞，警方將視車流狀況彈性管制建國北路及民族東路右轉進入建國北路3段113巷，相關路況及管制情形將隨時提供警廣及交通管制工程處CMS系統宣導，請駕駛人多加留意及提早改道，並遵守各路口員警、義交及保全指揮。

相關管制資訊如下：

一、管制時間：115年2月10日至16日6時至17時。

二、管制範圍：民族東路410巷（民族東路至五常街）及同巷2弄。

