北市「海派私房菜」遭砸店潑漆警逮5嫌 三環幫疑涉案

台北市大安區忠孝東路四段巷弄內的知名餐廳「海派私房菜」，10日凌晨3時許，遭多名蒙面男子持棍棒砸毀門窗並潑灑紅漆。大安分局成立專案小組偵辦，據了解，目前已逮捕5名涉案人員，其中主嫌黃姓男子具竹北三環幫背景，目前仍有2名共犯在逃。

台北市大安區忠孝東路四段巷弄內的知名餐廳「海派私房菜」遭人持棍幫砸店、潑漆，警方已逮捕5名嫌犯。（圖／警方提供）

警方調查，10日凌晨4時許接獲民眾報案，指稱海派私房菜餐廳發生妨害安寧情事。員警抵達現場後，發現店家門窗玻璃遭砸毀及潑漆，警告意味相當濃厚。大安分局隨即報請台北地檢署指揮偵辦，調閱監視器畫面追查嫌犯。

根據監視器畫面顯示，一輛白色自小客車先抵達餐廳附近勘查地形，確認四下無人後，另一輛紅色轎車載著5名蒙面男子到場。這批歹徒下車後二話不說，持棍棒對著餐廳落地窗猛砸，隨後更潑灑紅漆，犯案過程迅速，得手後隨即鳥獸散。

警方循線追查發現，31歲黃姓男子當日凌晨和26歲潘姓女友一起抵達海派私房菜門口，指揮3名小弟下車持棒球棍等工具，對著餐廳玻璃大門一陣猛砸。犯案後，黃男帶著女友逃往新北市五股區某汽車旅館藏匿，疑似欲製造斷點，原打算轉搭計程車離去。

台北市大安區忠孝東路四段巷弄內的知名餐廳「海派私房菜」遭人持棍幫砸店、潑漆，警方已逮捕5名嫌犯。（圖／警方提供）

警方動作更快，在兩人正準備離去前便遭攔截圍捕到案。黃嫌被逮時供稱是被人指使到現場，對案情一概推託，拒絕透露砸店動機。不過警方10日深夜再逮3名動手共犯後，3人一致供稱是接受黃嫌指揮砸店，還被交代要掩蓋身形及戴手套避免追查。

警方進一步了解，黃嫌應是現場指揮，但黃嫌背後還有上游嫌犯指使，現正追查身分背景。初步了解，這起砸店事件疑似涉及該餐廳股東在外糾紛，幕後藏鏡人經縝密策畫，找來有新竹三環幫背景的黑道，指示小弟從新竹北上砸店恐嚇。

據悉，海派私房菜表示並未與人結怨，疑似為其中一名股東與人有糾紛所致。落網5人截至目前，都沒有交代動手原因，警方目前尚無法證實，將繼續追緝共犯釐清。參與實際砸店行動共有7人，其中5人落網，還有2人在逃。大安分局表示，全案詢後將依毀損、恐嚇等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。目前已鎖定剩餘共犯身分及車輛，正以車追人全力查緝中。

