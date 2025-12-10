北市「海派私房菜」遭砸！多名帽T男持球棒猛敲+潑漆 驚悚畫面曝光

記者林盈君／台北報導

今（10）日凌晨4時許，位於台北市大安區仁愛路「海派私房菜」餐廳，突然遭數名陌生男子持球棒砸店，還朝店門口潑灑黑漆，犯案後快步離去，店家上午發現後，隨即報警處理，根據《鏡新聞》報導，警方初步調查，疑似為其中1名股東，與他人爆發糾紛引起，但詳情還需進一步釐清，而案發當時監視畫面也曝光。

台北大安區仁愛路「海派私房菜」餐廳，突遭數名陌生男子持球棒砸店。（圖／翻攝畫面）

從曝光的畫面可以看到，今天凌晨天還沒亮，該餐廳門口突然衝來多名男子，身穿連帽上衣（帽T）、手持球棒，不斷朝餐廳門口一頓猛砸，隱約可見玻璃碎片四散，監視器最後也遭殃。

據《鏡新聞》報導，警方初步認為，疑為餐廳其中1名股東與他人有糾紛，對方遂找來多人砸店報復，不過詳情還要再調查，而警方已掌握嫌犯作案用車輛車牌，正透過監視器循線追查，全案朝毀損、恐嚇等方向偵辦。

台北大安區仁愛路「海派私房菜」餐廳，突遭數名陌生男子持球棒砸店。（圖／翻攝畫面）

針對此事，「海派私房菜」也透過律師發出聲明：

本店近期營運正常，沒有與任何人產生消費糾紛或其他爭議。然而本日卻遭遇不明人士蓄意破壞，造成店面設備受損並影響營運。本店已於第一時間報案，並全力配合警方調查，盼能儘速釐清真相。本店尊重司法程序，避免對外做任何未經證實的推測。倘若警方後續查明涉及違法，本店將依法追究刑事與民事責任，以保障本店與顧客的安全與權益。

感謝警方、鄰里與顧客的協助與關心。本店已完成初步整理，預計於今日傍晚恢復營業，並同步加強安全措施，持續與警方保持聯繫,讓大家能安心前來。也請外界避免散播未經查證的資訊，並給予調查單位足夠時間處理。

台北「海派私房菜」餐廳凌晨遭砸店。（圖／翻攝畫面）

