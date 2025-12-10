北市「海派私房菜」遭砸！警衝摩鐵逮捕2蒙面男 疑有新竹三環幫背景

記者林盈君／台北報導

10日凌晨4時許，台北市大安區知名餐廳「海派私房菜」，突然遭數名身穿帽T的蒙面男子，持球棒砸店、潑漆，過程被監視器拍下，店家急忙報警處理。轄區大安警分局獲報後，隨即組成專案小組調查，根據《聯合報》報導，砸店的人當中，疑似有新竹三環幫背景，目前已查獲2人到案，並持續將涉案者查緝到案，至於是否為股東之一引發的糾紛，還要進一步釐清。

台北市大安區知名餐廳「海派私房菜」遭砸店。（圖／翻攝畫面）

據了解，位於北市大安區的「海派私房菜」，主要供應江浙上海菜與粵菜，是許多老饕的最愛。今天凌晨，突然出現多名身穿帽T的蒙面男子，怒持球棒砸店、潑漆，現場滿地都是玻璃碎片，連監視器也被砸毀。警方查出，事發之前，嫌犯就疑似駕車到附近踩點，今天凌晨，幾名嫌犯搭乘紅色車輛到場作案後，分別四散逃離現場。

警方循線掌握多名嫌犯動向，其中有2人逃往新北市五股區某摩鐵藏匿，轉移前被警方逮捕，而另一波人疑似有新竹三環幫背景，犯案後就南下逃往新竹，目前警方正以車追人。根據《聯合報》報導，已落網的2人對於犯案動機不願多說，詳情還又待進一步釐清。

