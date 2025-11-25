北市 清潔隊員遭騷擾 議員促設罰則

台北市環保局清潔隊員勤務繁重，常遇到不理性或喝醉民眾辱罵甚至攻擊，市議員林珍羽（見圖）25日要求，環保局應增設行政罰保護清潔隊員，並幫隊員配置密錄器，讓隊員可以安心執勤。（徐佑昇攝）

台北市環保局清潔隊員勤務繁重，執勤時常遇到不理性或酒醉民眾辱罵、動手攻擊，議員林珍羽25日指出，由於蒐證困難，清潔隊員往往只能選擇隱忍，她要求環保局增設行政罰保護隊員安全，並幫執勤隊員增配密錄器，讓隊員安心執勤。環保局長徐世勲回應，會研議增訂行政罰，另將與環保局工會研議讓執勤隊員使用密錄器。

林珍羽昨在議會警政衛生部門質詢指出，有清潔隊員反映執勤時常遭到騷擾，除被不理性民眾辱罵外，甚至還被潑餿水，還有喝醉民眾嗆聲「你們的薪水是我們付的」，相當誇張，她調閱環保局統計資料發現，今年截至25日共有7件清潔隊員遭騷擾事件，其中6件有報案，但恐怕有更多案件因蒐證困難、隊員不願或不敢向上回報有許多黑數。

林珍羽表示，清潔隊員若遭騷擾僅能以《刑法》公然侮辱罪、妨害公務罪及《社會秩序維護法》妨害安寧秩序處罰，但隊員在蒐證上就遇到相當大的困難，當下必須拍攝犯行或事後找附近監視器舉證，才有辦法提告。

她透露，有清潔隊員希望協助發聲，指平常要處理非常大的垃圾量，卻時常遇到不理性民眾，但又沒有管道發聲，令人感慨清潔隊員「到底要多委屈？」只是想要有尊嚴的工作，卻只能把苦水往心裡吞，還要怕被民眾反過來投訴、檢舉。

徐世勲說，他對清潔隊員的遭遇很有感觸，在巡視各分隊執勤時也有發現隊員被騷擾狀況，他除了要求隊員要先做好本分工作外，也要保護好自己，他也告知各分隊一定要保護隊員，同組隊員要幫忙即時蒐證，清潔車輛也配有四方監視器可協助取證。

林珍羽認為，車輛監視器有死角，隊員要清理垃圾也無暇幫忙蒐證，目前只有稽查員配有密錄器，她要求環保局應增購密錄器讓執勤清潔隊員使用，並研擬增訂騷擾隊員的行政罰，讓隊員第一時間可受到保護，也要鼓勵隊員向局內通報，不用怕有壓力。

徐世勲回應，會研議行政罰及加強隊員通報機制，有部分隊員已自行購置密錄器，但也有部分隊員憂心有隱私問題，他會再與工會協調、討論，以維護隊員權益。