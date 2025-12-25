北市：演唱會吸引逾2百萬人次 創近百億觀光產值

（中央社記者劉建邦台北25日電）台北市觀傳局今天表示，今年截至11月，北市已辦440餘場演唱會，吸引逾218萬人次造訪、創造約94.5億元觀光產值，會持續強化城市品牌形象及國際鏈結，讓台北續為旅遊首選城市。

台北市觀光傳播局透過新聞資料表示，因應近年的文創IP（Intellectual Property）與演唱會經濟，在市長蔣萬安上任3週年，將持續規劃以活動帶動城市觀光的核心策略，如今年大型活動就結合多個重量級文創IP像是史努比，並與民間合作推出IP打卡活動，推廣台北魅力景點。

廣告 廣告

針對在台北舉辦大型演唱會，觀傳局表示，透過城市妝點與粉絲共同應援，並推出有百餘家旅宿憑票根享優惠的「大巨蛋好宿PASS」，藉此吸引粉絲留宿台北。

此外，觀傳局同時在北市舉辦大型活動期間，成立房價稽查小組，針對觀光熱區加強稽查且嚴查日租套房，確保旅客安全與維護合理旅宿消費環境。

觀傳局表示，隨大巨蛋啟用，演唱會成風潮，今年截至11月，在台北市已舉辦超過440場演唱會，吸引逾218萬人次造訪、創造約新台幣94.5億元觀光產值。

觀傳局提到，將持續透過多元管道行銷台北，如Super Junior演唱會期間，特別在台北大巨蛋周邊設置藍色燈海及捷運站內播放經典歌曲等營造城市應援氛圍。

觀傳局透過交通部觀光署數據推估，今年至9月來台國外旅客共605萬餘人次，其中514萬餘人次曾造訪台北，北市旅宿業收入達476億元、住宿約1099萬人次。

觀傳局提到，台北市曾獲得2025全球百大旅遊城市指數排名第15、2025全球最值得旅遊城市的第11名，在國際評比表現亮眼，代表台北市的安全便利與多元旅遊魅力深獲肯定。

觀傳局表示，展望明年，多家國際知名品牌旅宿將陸續進駐台北，將持續精進大型活動配套措施及強化城市品牌形象，並深化國際鏈結，透過公私協力打造更多元具吸引力的觀光旅遊體驗，吸引國內國外旅客持續來台北遊玩並留宿，讓旅遊首選城市地位留在台北。（編輯：李錫璋）1141225