北市「火鍋料抽驗違規名單」驚見排隊名店！農藥、黃麴毒素等通通超標

[Newtalk新聞] 氣溫下降正是吃火鍋旺季，許多民眾愛去知名麻辣鍋或自助火鍋城大快朵頤，但食材安全恐怕得打上問號。台北市衛生局針對市售火鍋料展開大抽查，結果發現不少排隊名店都在違規名單上，包含辛殿麻辣鍋、雅香自助火鍋城及鍋爸等，分別被驗出青江菜農藥超標或花生粉含黃麴毒素，60件樣品中有6件不合格。

這次被點名的違規業者不乏高人氣餐廳，其中展鴻小吃店也就是民眾熟知的「鍋爸鴛鴦鍋西門店」，店內青江菜被驗出殺蟲劑脫芬瑞1.1ppm，超過標準值的0.5ppm；而深受消費者喜愛、位於信義區的昕殿有限公司「辛殿麻辣鍋」，其青江菜同樣檢出不得殘留的芬普尼0.001ppm及芬普尼代謝物0.002ppm，合計0.003ppm。

除了蔬菜出問題，沾醬與配料也是重災區。老字號的雅香西門有限公司「雅香自助火鍋城」，其花生粉被驗出黃麴毒素B1高達4.2μg/kg，是標準值2μg/kg的兩倍以上，總黃麴毒素也超標；井上小吃店的花生同樣有黃麴毒素B1超標的情形，數值來到4.1μg/kg。此外，富樂台式有限公司「富樂台式涮涮鍋」的豆腐，則是被檢出不得使用的防腐劑苯甲酸0.24 g/kg。

台北市衛生局指出，稽查人員總共查驗了60件產品，範圍涵蓋15件高風險蔬菜、15件豆製品、10件火鍋加工料，以及肉品、羊肉、水產品、花生粉（醬）各5件。最終檢驗報告顯示，共有3件蔬菜農藥殘留違規，包含2件青江菜與1件香菜，另有2件花生粉黃麴毒素超標，以及1件豆腐違法添加防腐劑。

衛生局強調，衛生局的市面抽驗僅是終端把關，真正的食安落實仍須仰賴源頭管理，農友必須正確使用農藥。食藥科建議民眾，若在家吃鍋時最好優先選擇當季蔬果，烹煮前務必先用流動清水沖洗根部或果蒂，接著浸泡水中10到20分鐘，最後再用流動水沖洗2至3遍；烹煮過程中，記得把鍋蓋打開，這樣有助於讓殘留的農藥揮發，降低吃進毒素的風險。

此次花生粉驗出的黃麴毒素，這其實是黃麴黴菌產生的二級代謝產物，若民眾不慎攝取過量，恐引發肝毒性發炎，嚴重者甚至會導致肝細胞壞死。由於台灣氣候濕熱，環境溫度攝氏30到38度、相對溼度80%以上正是黴菌溫床，特別容易汙染花生、玉米、米麥及堅果類作物。衛生局建議，購買這類乾貨務必挑選信譽良好的廠商，確認包裝完整，開封後也要存放在乾燥處並把握「先買先吃」原則，才能確保食用安全。

衛生局表示，消費者若對於這波火鍋料抽驗結果有疑慮，或有其他食品安全衛生問題，都可以直接撥打台北市民當家熱線1999諮詢，外縣市民眾則請撥打02-27208889轉7089。

