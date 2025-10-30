北市 獎勵運動小將 差別待遇惹議

台北市近年來有許多小將在國際運動賽事取得佳績，除了東園國小在2025威廉波特世界少棒錦標賽勇奪冠軍，北投國中女壘隊同樣也稱霸國際賽場。民進黨台北市議員陳賢蔚表示，台北市長蔣萬安請東園國小少棒隊吃大餐、風光舉辦遊行，但女壘隊卻是由民間人士請吃飯，要求市府應訂定清楚獎勵機制，避免「差別待遇」。教育局表示，已著手訂定獎勵標準以達公平性。

陳賢蔚在北市議會教育委員會提出「市長接見提案」，他表示，東園國小少棒隊奪下世界冠軍後，蔣萬安請吃和牛、海鮮大餐，還宣布提供498萬元「訓練獎勵大禮包」，有選手與教練的獎勵金及訓練資源，更風光舉辦冠軍遊行。

反觀同樣於今年參加「2025貝比魯斯聯盟U16女子壘球世界錦標賽」榮獲冠軍的北投國中女壘隊，雖然教育局宣布提供100萬元的獎勵金與專項補助，蔣萬安也有親自接見表揚，但獎勵金與待遇卻不比少棒隊。

陳賢蔚認為，蔣萬安是以台北市大家長的身分獎勵選手，應該要更公平，他要求教育局、體育局訂定清楚的獎勵機制，才能避免「差別待遇」。

國民黨議員陳重文建議，市府應以「競技運動」及「非競技運動」為準，才較容易區隔比賽困難度與含金量。民進黨議員洪健益也指出，常常有隊伍要出國比賽卻苦無經費，市府應更積極補助選手。體育局表示，已訂有補助辦法，提供學校申請國外移地訓練及參賽費用；針對國際賽事獎勵，教育局表示，已著手按賽事等級、特殊性等評估訂定獎勵標準。