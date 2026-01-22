北市「生生喝鮮奶」擴大補助！滿2歲就可領 2月正式上路

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

台北市政府教育局宣布，為加強守護幼兒健康與成長，「鮮奶週報—生生喝鮮奶」政策將自今年2月起正式放寬申請條件。未來補助對象放寬為生理年齡滿2足歲的幼兒，只要設籍於台北市，不論是否已經進入幼兒園就讀，每週都可免費兌換一瓶鮮奶或豆漿。

「鮮奶週報—生生喝鮮奶」升級2.0，不限平假日、寒暑假都可以免費兌換。

教育局說明，過去該項補助多以學齡作為計算基準，容易導致部分學齡未滿但已滿2歲的幼兒產生營養空窗期。考量到2歲是幼兒骨骼發育的關鍵階段，市府決定將資格調整為以生理年齡為準。

家長可攜帶身分證明文件與戶口名簿，前往台北市任一區公所臨櫃辦理「幼兒數位卡證」，亦可透過台北服務通線上平台預約，領卡後即可在全市合作的7大通路，包括7-ELEVEN、OK、全家、全聯、美廉社、家樂福超市（部分門市）與萊爾富進行兌領。品項包含鮮奶、豆漿及無乳糖等，選項多達35種。

雖然學校將於1月24日開始放寒假並銜接春節假期，但「鮮奶週報」的兌換服務在假期期間並不會中斷。教育局強調，希望透過每週固定兌換鮮奶的過程，引導孩子建立良好的飲食習慣。



