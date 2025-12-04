北市「生生喝鮮奶」 民代爭取擴及高中生

市議員闕枚莎就班班有鮮奶題質詢台北市長蔣萬安。(記者田裕華攝)

〔記者甘孟霖／台北報導〕北市府今年推動「鮮奶週報-生生喝鮮奶」政策，符合資格學生可每週領取1瓶鮮奶，北市議員闕枚莎今(4日)於市政總質詢，向台北市長蔣萬安建議，希望政策能夠再度升級，對象擴及高中生，且每週可補充更多瓶鮮奶的營養。蔣萬安表示，都會考量整體財政狀況進行研議。

闕枚莎表示，從郝龍斌到蔣萬安跨越三任市長，她持續爭取讓學生能夠喝到優質鮮奶，每日一牛奶可讓孩子有更高的身高，而政策上路後，立刻接獲家長反映，有設籍台北卻在外縣市就讀及在家自學的孩子都無法領取鮮奶，因此5月就向市府爭取，最終9月啟動生生喝鮮奶2.0，擴大補助2至12歲就讀或設籍台北的所有學齡兒童；同時，接下來也讓孩童在寒暑假也能兌換，補鈣全年無休。

闕枚莎指出，根據她所做的問卷調查，超過9成6家長支持補助對象擴大至國高中生，更有逾8成家長支持每週增加1至2瓶鮮奶，她也提出希望擴大到3.0，讓學童每周增加1至2瓶，最好天天喝鮮奶，且補助對象擴大延伸至高中生，也希望明年國小畢業生到國中間的暑假，也能領取鮮奶，補充鈣質不間斷。

蔣萬安表示，針對明年國小畢業生暑假間的鮮奶領取，請教育局即刻規劃辦理；至於增加每週瓶數，以及擴大高中生等，會考量整體財政狀況來研議。

市議員闕枚莎送給蔣市長『哞哞聲光鑰匙圈』宣傳生生喝鮮奶的政績。(記者田裕華攝)

