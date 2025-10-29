北市 社宅公證太貴 議員籲一約到底

為保障租賃雙方權益，台北市社會住宅簽署租約需經公證，不過，議員侯漢廷發現，公證制度繁瑣、成本高，以租賃期限最長6年估算恐耗逾2億元，但訴訟率卻不到1％形同浪費。圖為廣慈社宅。（張珈瑄攝）

為保障租賃雙方權益，台北市社會住宅簽署租約需經公證，一旦發生糾紛可透過強制執行避免冗長訴訟，不過，議員侯漢廷發現，公證制度繁瑣、成本高昂，以租賃期限最長6年估算恐耗逾2億元，但訴訟率不到1％，形同浪費，建議改為「公證1次、一約到底」。北市都發局長簡瑟芳承諾將就法律層面研議公證制度可行性，只要對市民好，市府就來改革，公證團體都會支持。

依「內政部興辦社宅出租辦法」及「台北市社宅出租辦法」規定，社宅租賃期限最長為3年，得續約1次，契約需經公證保障租賃雙方權益。

侯漢廷指出，經統計至今年8月，包括未啟用社宅共有2萬3218戶，若每戶皆依現行方式辦公證，費用依房型及坪數不同，1次公證費用介於4500元至7500元，由市府與住戶平分，市府平均每年花費約3800萬元，估算6年下來即高達2億2000多萬元，但實際訴訟率約僅0.77％，建議市府應改為「公證1次、一約到底」，廢除3年重複簽約制度。

侯漢廷表示，當社宅正取戶審查不合格或因故放棄承租時，會由候補申請人遞補，不過為了與其他戶同樣都是3年租約，遞補戶僅能承接前一戶剩餘租期，有些恐怕只剩數月即需重新簽約並負擔公證費，甚至馬上面臨租金調漲。

侯漢廷建議，市府應盡速檢討「過度公證」亂象，讓所有住戶租統一簽訂完整3年合約，遞補戶租金也依完整契約期間計算，不受入住後立即發生的年度調整影響。

簡瑟芳回應，依現行社宅出租辦法，每3年必須重新檢視住戶承租資格及調整租金，將就法律層面研議公證制度可行性，只要對市民好，市府就來改革，公證團體都會支持。

北市住都中心表示，遞補戶租期自今年10月起簽訂的租賃契約，皆調整為3年1約，新啟用社宅及遞補戶租約皆為3年，並皆辦2次簽約公證事宜。