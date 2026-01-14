北市 社宅申請簡化 4步驟1次登記

台北市都發局推出「社會住宅統一登記平台」，民眾只要透過「登入、資料填寫、授權、確認」等4步驟，即可成為準申請人。圖為青年社宅。（本報資料照片）

台北市都發局與住都中心14日宣布「台北市社會住宅統一登記平台」，即日起上線，民眾僅需透過「登入、資料填寫、授權、確認」等4步驟，即可線上完成登記，成為準申請人後，招租系統不但會主動提醒招租資訊，登入平台按下「我要申請社宅」就能完成申辦，更開放My Data介接整合戶籍、財稅資料，不必煩惱準備文件困擾，2月底前完成登錄，還有機會抽中超商百元禮券。

目前社宅申請程序採先抽籤、後審查，市府審查後發現資料有需要補充，民眾則要再提供相關證明文件，甚至財稅資料必須每年更新相當麻煩，也常常不知道何時有社宅可以申請，導致錯過申請時間。

都發局對此推出統一登記平台簡化流程，民眾可隨時隨地上網預先登記，從登入、資料填寫、授權、確認等4步驟「1次登記」，完成登記後系統會主動通知招租訊息，社宅招租期間民眾只需登入平台按下「我要申請社宅」，選擇社宅及房型即可快速完成申請作業，無須重複填寫資料，亦可隨時查詢申請進度及抽籤紀錄，確保民眾一手掌握資訊不漏接。

此外，住都中心昨指出，今年第1季將公告受理興隆社宅E區申請案約250戶，社宅均提供固定式家具，社宅承租人享分級租金補貼，戶籍若有12歲以下家庭成員，可再申請育兒加碼補貼，減輕家庭負擔。

都發局提醒，社宅申請人需為成年國民，且在北市設籍或有就學、就業事實，資格限制家庭成員於北北基桃地區均須無自有住宅，今年申請民眾以民國114年度標準，家庭年所得需低於180萬元，每人每月平均所得則不得超過7萬1327元。