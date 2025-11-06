北市「福星公園交通教學區」正式啟用 實踐人本交通理念

台北市停管處表示，福星公園地下停車場採智慧、科技與環保設計理念。(記者蔡愷恆攝)

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市交通局今(6)正式啟用「福星公園交通教學區暨地下停車場」，集交通安全教育、停車服務與社區綠化於一體。園區結合1:1真實比例道路環境與互動式教學設計，讓學童與親子在遊戲中學習交通安全知識，實踐「人本交通、從小扎根」理念。台北市副市長李四川表示，「交通安全的推動，需要從小扎根、從社區開始。希望透過福星公園，讓交通安全成為台北人的生活文化。」

福星公園交通教學區設有路口號誌、人行道、自行車道等多元設施，強調「做中學」的概念，透過闖關遊戲引導學童養成正確的過馬路及騎乘習慣，讓安全成為生活的一部分。

廣告 廣告

全市首座可實際騎乘的「自行車練習場」，提供安全空間培養正確騎乘觀念。園區並結合人氣IP「柴語錄」角色陪伴學習，搭配互動遊戲摺頁。

交通教學區共規劃五大主題關卡，包括「穿越路口這樣走」、「視野死角與內輪差」、「公車等待與招手」、「自行車人行道安全」及「自行車車道安全」，以實境體驗深化交通安全印象。

另外，關於今日同時啟用的福星公園地下停車場，台北市停管處表示，福星公園地下停車場採智慧、科技與環保設計理念。不僅能滿足地方停車需求，更與上方公園相輔相成，成為結合教育、休憩與服務的城市新地標，舒緩北投地區停車壓力。

台北市交通局今(6)正式啟用「福星公園交通教學區暨地下停車場」，台北市副市長李四川出席啟用典禮。(記者蔡愷恆攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

「鳳凰」比颱風「海鷗」還大顆！曝最新路徑「北轉機率非常高」

埔里黃牛遭拖行受傷疑受虐 好心人買下送「老牛的家」養老

台中爆非洲豬瘟破口、疫調錯誤百出 農業局、環保局長雙雙被拔官

「鳳凰」颱風下週一到三影響北部！氣象署估強度「中颱上限」

