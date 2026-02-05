北市「老鼠滿街跑」質疑聲浪不斷 蔣萬安下令12區地毯式清理



台北市大安區一名70多歲男子感染漢他病毒不幸身亡，死者家屬證實住家內曾出現老鼠活動及相關鼠跡。隨後環保單位展開捕鼠行動，於住家周邊捕獲的2隻老鼠，經檢驗後確認漢他病毒抗體呈陽性反應。儘管市府已立即啟動清潔與消毒作業，近期仍接連傳出北捷車廂及連鎖超商食品架出現老鼠的畫面。媒體人王時齊今（5日）抱怨，萬安是不是該趕快想想怎麼消滅料理鼠王啊？台北市長蔣萬安今下午受訪時表示，已於上午指示全市12個行政區同步展開大規模清掃，進行全面、地毯式的清消與環境整頓。

廣告 廣告

挨酸「被保護得太周到」

針對台北市近日頻傳捷運、超商等都出現老鼠肆虐，媒體人王時齊上午發文：「萬安是不是該趕快想想怎麼消滅料理鼠王啊？一位國民黨議員說唉唷到處都有啦！你看看夜市小吃水溝旁都一大堆老鼠，滅不完啦！按此邏輯，詐騙那麼多何必抓？蟑螂那麼多何必滅蟑？蚊子那麼多何必電蚊拍？保護萬安也太周到了吧？台北人真值得！」

蔣萬安：第一時間已啟動應變機制

蔣萬安下午視導雙北跨縣市無差別攻擊危安實兵演練後，接受媒體聯訪。針對外界質疑台北市鼠患嚴重，尤其大安區被指老鼠出沒頻繁，加上農曆年節將近，傳統市場屬於高風險場所，是否考慮恢復滅鼠週等措施，蔣萬安回應指出，在今年出現首例漢他病毒致死個案後，市府第一時間即啟動應變機制，並於週一晨會親自主持跨局處應變會議，要求相關單位全面動員。

蔣萬安說明，該次會議除環保局外，也包含民政局、市場處、商業處等各相關單位全面參與，並立即啟動各項防治作為，包括有效投藥、針對特定區域進行全面清消，以防止疫情擴大。

今早12行政區同步大清掃

他進一步指出，今天早上已再度指示，召集全市12個行政區同步進行大清掃行動，全面採取地毯式清消與環境整潔作業，同時結合市場處，針對全市公有市場、夜市及各大商圈進行徹底清潔；另由公園處負責加強公園周邊及樹穴等區域的清消作業，務求不遺漏任何可能孳生鼠害的環節。

最後，蔣萬安也呼籲市民，隨著年節將近，各項清掃工作陸續展開，尤其室內環境如社區、餐廳等場所，更應落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」的原則，確實做好環境清潔。此外，他也特別提醒民眾在進行大掃除時，務必配戴口罩與手套，避免直接接觸老鼠的排泄物或分泌物，以降低感染風險。（責任編輯：卓琦）

更多上報報導

【懶人包】過年換新鈔2/9起「限時5天」 相關規定、Google地圖全台455個換鈔據點一次看

【懶人包】李貞秀國籍爭議延燒 藍綠白交鋒、賴政府重申依《國籍法》認定

劉世芳再曝李貞秀未完成全部就職手續 後續應由立院解職