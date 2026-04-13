北市 育兒減工時 年底前送件即可

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台北市長蔣萬安推動「育兒減少工時計畫」，讓營業登記於北市的企業降低人事成本之餘，也保障設籍北市在職父母能好好照顧小孩，議員詹為元13日指出，市府今年僅編列550萬元預算支應，恐怕無法負擔北市企業需求。北市勞動局長王秋冬回應，目前已有278間企業申請，總預算需求約2000萬元，不足部分將動用第二預備金，強調預算足以支應需求。

詹為元昨於台北市議會民政部門質詢表示，育兒減少工時計畫對北市中小企業來說非常重要，他除了擔心預算不夠支應，也提出未來市府是否能開放30人以下的中小企業申請，另有企業反映10月31日檢附申請文件時間過趕，能否延長至12月31日並評估從「企業」開放至「勞工」單獨申請。

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王秋冬回應，自3月1日統計至4月10日，已有278家企業、共456位勞工提出申請，大多為中小企業或微型企業，包括人民團體及批發零售業等小型公司，目前正在審核相關申請作業。

他預估，計畫6月30日截止申請，總預算需求約2000萬元，由於育兒減少工時計畫為第一個示範性計畫，預算不足部分將動用第二預備金支應，且均能保障北市企業成功申請。

王秋冬說，該計畫目前全面開放中小企業申請，自3月1日統計至今，50人以下中小企業業者申請占多數。

至於開放勞工申請，王秋冬強調，計畫屬鼓勵政策，性質上不是社會福利，目前沒有考慮由勞工申請，申請日期雖訂為10月31日，但企業年底才送件不用擔心來不及核銷，只要在年底前送件，原則上均會補助。