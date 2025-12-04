北市：肺結核疾管奏效 近15年從千例減為371例

（中央社記者楊淑閔台北4日電）媒體報導台大出現肺結核接觸傳染事件，初步匡列約900人，引起關注。台北市衛生局今天說確有數百人匡列，提醒完成檢查，此制度推動有成，北市自民國100年1000例減至今371例。

近日台大有多名學生陸續接到通知，因符合肺結核接觸者標準，要進行檢查。衛福部長石崇良今天表示，此案為肺結核單一個案，並非群聚，至於匡列的密切接觸者因回溯至可感染期間，因此人數不少，約900名。

匡列900人持續引起關注，台北市衛生局疾管科科長張惠美告訴中央社記者，對接觸者匡列、追蹤可能確診者，對確診者治等是有效的，呼籲接到通知的人，務必依法接受衛教、X光和抽血檢查。

她並說，北市的統計顯示，透過醫療與公共衛生的積極防治，北市的確診病例數已由民國100年的1000例，至113年降為438例，降幅達56.2%；截至114年11月，再減至371例，減幅近6成3。

張惠美說明，結核病會透過空氣及飛沫傳播，常見的症狀包括咳嗽持續2週以上、發燒、食慾不振、體重減輕、倦怠、夜間盜汗與胸痛等；而一般人受到結核菌感染後，一生中約有10%的機會發病，接觸後2年內發病的風險最高，而此病是可以治癒的。

她提醒，如果接觸者胸部X光檢查結果正常，仍要進行「自我健康監測」，若出現異常呼吸道症狀或咳嗽超過2週，應配戴口罩並儘速就醫，就醫時要提醒醫師「我曾經接觸過結核病人」，協助醫師進行完整的診療評估，及早發現和治療。（編輯：方沛清）1141204