北市 藍白合有雜音 衝擊議員選戰

2026台北市長選戰民眾黨至今暫無推派人選的打算，國民黨北市黨部主委戴錫欽日前說，若民眾黨願表態支持蔣萬安，蔣也會願意當民眾黨在台北市的母雞，力促北市「藍白合」。但藍營內對此有雜音，認為蔣連任之戰要贏得漂亮，確實需要民眾黨支持，但藍白在北市是否真的需要「同一隻母雞」，考驗兩黨領導人及蔣萬安的智慧與判斷。

過去被視為民眾黨精神領袖柯文哲「起家厝」的台北市，早已累積不少民眾黨支持者。藍白兩黨在大罷免風潮及立院議題攻防也累積一定的合作默契，而蔣萬安2026年連任之戰，勢必也得延續「藍白合」默契，才能贏得順利、贏得漂亮。

雖然現階段檯面上民眾黨尚無參選台北市長人選，但若「藍白不合」民眾黨不願支持蔣萬安，加上民進黨若提出較中性、可吸引中間選民的人選，蔣的連任之路恐會出現變數。

有國民黨議員分析，北市部分選區2022年就有民眾黨議員當選，2026年在既有情況下爭取連任較無爭議。但例如中正萬華區與松山信義區，前一屆落選的民眾黨發言人吳怡萱及黨副祕書長許甫等人都有意參選，而藍營也有新人搶進兩選區，因此若「藍白合」讓蔣也站台民眾黨議員參選人，不僅無法讓票數及席次極大化，恐將壓縮國民黨提名操作及輔選空間。

該議員直言，中正萬華區與松山信義區的席次，恐因藍白合而讓國民黨實際席次減少，「藍白當然要合，但藍白兩黨在台北市是不是真的需要『同一隻母雞』，考驗兩黨領導人及蔣萬安的智慧與判斷。」