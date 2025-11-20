北市「藍白合」提名禮讓民眾黨？戴錫欽盼議會席次最大化：藍營單獨過半

即時中心／綜合報導

民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文昨（19）日下午進行主席高峰會，話題觸及2026選戰合作，但雙方未提到提名人選。對此，兼任市黨部主委的台北市議會議長戴錫欽今（20）日表示，在尊重「藍白合」大框架之下，將審慎評估自己的實力，提出最合理的議員席次；他強調，務必要讓席次最大化，讓國民黨能在市議會單獨過半。

對於明年選舉在台北市的佈局，戴錫欽今受訪時指出，不管是台北市長蔣萬安連任、或是市議員的提名，在尊重「藍白合」大框架下，將審慎評估自己的實力，提出最合理的議員席次，務必把席次最大化，讓國民黨在北市議會單獨過半。

被問到是否擔心他黨提出台北市長人選？戴錫欽強調，對於其他政黨要推誰參選，當然充分尊重，他不方便表示意見，「市黨部就是努力讓蔣萬安能夠順利連任。」

至於綠營嘲諷藍白合是「各懷鬼胎」，戴錫欽則認為「藍白合是台灣最新、最大的主流民意」，民進黨最不樂見，當然會有唱衰、陰謀論等各種揣測，包括兩位黨主席用心互贈禮物，也被刻意扭曲。

而黃國昌昨透漏前民眾黨主席柯文哲關心「鄭黃會」，也有在背後提出建議。媒體問到是否會重演2024總統大選藍白分裂覆轍？戴錫欽稱，2024的經驗大家記憶猶新，鄭麗文懷著百分百誠意，盼藍白能進一步合作，希望藍白在共同理念下，為了台灣人民權益與中華民國發展合作，至於民眾黨內部事情他則是充分尊重。

