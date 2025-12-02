北市「藝術家駐校計畫」有成 提升美感教育





台北市教育局推動的「藝術家駐校計畫」已經邁入第24年，這項計畫致力於深化校園藝術教育，提供學生多元體驗。今年共選出12件特優作品，並邀請團隊進行成果分享，展現多年來台北市校園深耕藝術教育的累積與成果。

藝術家駐校計畫今年獲得特優獎的古亭國中，以校園 AR 地圖方案為主題，結合科技、人文藝術與社會情緒學習等課程，從平面到立體、從構思到作品，透過跨域合作讓學生從學習中表達情感，也讓校園環境成為啟發創作的重要場域，為校園帶來嶄新的藝術火花。

台北市教育局持續推動藝術家駐校計畫，今年總共吸引了62位藝術家進駐62所學校，除了選出12件特優作品表揚之外，也頒發優等及永續經營等獎項，感謝學校多年來在藝術教育上的默默耕耘，成為藝術教育領域的典範。

駐校藝術家計畫推動至今，已經成為台北市美感教育的重要核心，不僅促進跨域學習，也拓展學生的文化視野。期望透過持續推展，讓更多孩子在日常中感受藝術力量，並在創作中培養想像力、思辨力與文化素養。

