北市 議員缺8席 藍綠新人搶曝光

明年台北市議員選舉出缺8席創歷年新高，不少新人躍躍欲試，藍綠「小雞」展現新生代氣勢，國民黨松山、信義議員擬參選人李明璇和南港、內湖議員擬參選人陳冠安日前連線合體掃街；曾任前北市議員趙怡翔辦公室執行長及助理的劉品妡、郭凡，有意爭取綠營提名參選大安、文山及松信議員，兩人2日一同站路口拜票爭取曝光，被問到盼黨內在北市推出哪位「母雞」幫忙站台，兩人強調，民進黨最不缺的就是人才，無論是誰都是最好的選擇。

劉品妡和郭凡同為湧言會力推新人，昨早一起在北市基隆路、光復南路口拜票，兩人表示，在地方跑行程時，有許多民眾紛紛鼓勵他們，年輕人肯做事、願意拚會給予支持，郭凡指出，因為松山、信義很久沒有新人出來選，對當地選民而言是新氣象，「看到我這個生面孔，都願意給我機會。」

劉品妡預告，這周還會和立委黃捷、民進黨新北市議員李宇翔掃街拜票；郭凡說，接下來也會跟李宇翔一起跑行程，此外民進黨台北市議員顏若芳、林延鳳也都大力助選。

至於目前民進黨仍未推出台北市長人選，被問及盼黨內推出哪位「母雞」幫忙站台，兩人皆強調，民進黨最不缺的就是人才，任誰都是最佳人選。

李明璇與陳冠安日前再度攜手前往信義區福德市場掃街、拜票，2人以最強新人之姿橫掃市場，與民眾互動熱絡，形塑出藍營「打拚新世代」的新氣象。

李明璇說，因為是新人參選，必須提早暖身、要跑得更勤；陳冠安強調，與李明璇合體向民眾請託，象徵國民黨青年世代彼此扶持、共同為台北未來努力。