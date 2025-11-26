北市 議會暫擱殯儀館回饋金案

台北市立第一殯儀館拆除後，殯葬業務轉移至懷愛館（原二殯），市府考量會對周邊交通增加影響，將把回饋金發放範圍擴大，不過，議會法規會26日審議認為以交通做為依據難以說服大眾。圖為懷愛館。（本報資料照片）

台北市立第一殯儀館去年拆除後，殯葬業務轉移至懷愛館（原二殯），市府考量會對周邊交通造成更多影響，除增加原本鄰里殯儀館回饋金，也將範圍從殯儀館所在行政區及所在地同心圓1公里內擴大為1.2公里，再納入信義區3里、文山區2里，卻引發大安區里長抗議有圖利嫌疑。市議會法規會26日審議，多數議員認為交通因素難以說服大眾，需評估衡量各里訴求合理性，暫擱殯儀館回饋金自治條例修改草案。

市府於民國93年制定殯儀館回饋金自治條例，按殯儀館前1年度館內收入10％提列，考量一殯拆除後，殯葬量能集中於懷愛館，懷愛館回饋金從113年2945萬元至今年增加為3837萬元，成長892萬、30％，另把文山區興邦里、萬盛里以及信義區黎順里、雙和里、惠安里納入補助範圍，不影響原已領補助金的鄰里，補助金額也有增加。

廣告 廣告

議員詹為元表示，以交通壅塞數據當標準讓受影響鄰里取得回饋金，不過，壅塞數據非絕對數值，難以對北市其他也有交通壅塞情形的路段做交代；議員侯漢廷指出，很難實際計算因交通量能加劇造成的困擾，況且來往車流不限於大安區居民車輛，甚至可能在地居民不通勤，不認為有影響。

議員陳賢蔚認為，市府推動人本交通，很多道路標線重新畫設下，車速均有降低，所以無論有無懷愛館，交通車速都會下降；議員顏若芳說，基隆路和辛亥路上下班尖峰都會壅塞，單以懷愛館量能增加會影響交通作為回饋金發放依據，無法說服大眾。

法規會第一召集人吳世正最後裁示，交通只是參考，不管用什麼做為發放考量都會有爭議，要看社會能否接受，第二召集人汪志冰說，難以在短時間做任何決定，下次法規會再討論。