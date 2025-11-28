北市「連獲8年米其林推薦」餐廳 將於明年1月底熄燈

「Orchid蘭」宣布將於2026年1月31日正式結束營業。（圖／翻攝自臉書／Orchid Restaurant 蘭）

台北知名餐廳「Orchid蘭」自2016年開幕，連續7年入選《米其林指南》推薦。不過，今（28日）「Orchid蘭」宣布將於2026年1月31日正式結束營業，並表示「這不是結束，更像是故事來到最值得停下的篇章。我們希望為這段故事保留最美好的定格」。

位在台北大安區的「Orchid蘭」自2016年開業以來，曾舉辦多場四手餐會，累積超過20場國際主廚客座活動，並於2018年至2025年連續入選《米其林指南》推薦，口碑相當好。

「Orchid蘭」透露，開業9年間，Orchid蘭餐廳走過9個春夏秋冬，也走過餐飲產業最劇烈的時代更迭，有幸與世界各地的主廚並肩創作，也在無數餐桌上，見證了人們人生中值得被記住的點滴，「Orchid能走到今天，不僅因為對料理的執著，更是因為有每一位朋友一路的支持與鼓勵，這一直是我們能持續前行的重要力量」。

「Orchid蘭」宣布，Orchid蘭餐廳將於2026年1月31日，正式結束營業，「我們希望為這段故事保留最美好的定格，在邁向下一段旅程之前，我們希望誠摯邀請您再次回到Orchid，與我們一同再次留下屬於這座城市、也屬於我們的餐桌記憶」。

「Orchid蘭」也推出限定活動，包括招牌「雞蛋糕」回歸、平日午晚餐88折，以及耶誕、跨年跨年饗宴10道式套餐，「短暫的告別，是為了更從容地迎向未來」。

