北市 鄰里公園管理 里長盼：回歸公園處

台北市鄰里公園自前市長柯文哲任內移交給工務局公園處管理，經多位里長以提升管理效率為由陳情，去年業務移交給區公所，但如今里長們反映，區公所因缺乏專業，移交後不僅效率差，在災後搶修時也無統一作業標準，導致管理雜亂無章，盼鄰里公園的管理責任回歸公園處。市長蔣萬安2日裁示，會請區公所和公園處協調出統一的分工機制。

鄰里公園為社區級的小型開放公園，北市鄰里公園原屬區公所管理，市府在105年移撥維管業務給公園處後，多位里長反映維護工作應回歸區公所，才能有效提升管理效率，蔣萬安去年拍板將業務移交回區公所。

廣告 廣告

蔣萬安昨出席中山區115年度市長與里長有約活動，中央里里長李陳金綉與復華里里長黃展輝共同提案，希望鄰里公園管理單位回歸公園處。

黃展輝指出，區公所缺乏專業人力因此委外處理，但在災後搶修方面無統一作業標準，以去年的颱風為例，公園有許多需要剷除或扶正的倒樹，區公所處理倒樹時因處理規範不明，導致20、30年的樹木被隨意砍伐。

黃展輝也舉例，復華里共有3個公園，總面積近1.2萬平方公尺，若以區公所的專業能力絕對無法負荷，公園處管理時服務效率與品質較佳，建議管理單位回歸公園處。

蔣萬安說，今年區公所管理鄰里公園的經費預算已增加7300萬元，針對面積較大、管理難度較高的公園，市府將研議是否回歸公園處統籌管理，也會請區公所和公園處在2個月內盡速定出詳細事務的統一管理標準，再回報給里長，以利後續修繕與維護。