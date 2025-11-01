北市 防水閘門全額補助 乏人問津

為防止建物淹水，台北市政府推動防水閘門專案補助計畫，原本補助金額約市價3成，從2024年起全額補助，但民進黨議員顏若芳發現，雖然給予全額補助，但今年防水閘門的申請數仍「腰斬」，質疑北市府沒有做好宣導。民政局表示，會再透過區公所及里鄰系統加強宣導。

由於氣候變遷影響，台北市夏季午後常出現強降雨，秋季也會連續數日降雨，市區內偶有淹水情況，為防範民眾建物地下室因降雨而出現淹水情況，台北市政府2015年起推動防水閘門裝設補助，依照民眾安裝規格訂定補助金額，補助金約為市價的3成。

據統計，2015年至2023年的申請案件數總計為705件，平均1年不到80件，民眾申請意願低，北市府於2024年起，將補助金額調高為全額補助，2024年申請件數達1033件，比過往9年累計申請件數還多。

不過顏若芳發現，雖然2024年申請補助件數相當高，但今年申請數直接腰斬，截至9月30日只有227件，她質疑市府沒做好宣導，「知道有全額補助的都已經申請，但不知道的就沒申請，市府應該加強宣傳，鼓勵民眾主動申請。」

民政局表示，防水閘門設置補助是採鼓勵申請的性質，可申請補助的對象包含曾有淹水紀錄的淹水戶、水災災害潛勢區域，或是有受災之虞且有居住事實的合法建物，包含地下停車場，1戶以補助2處為限。

民政局直言，由於符合資格的民眾才能申請全額補助，大多數民眾都已於開放後申請，因此今年申請數才較少。

民政局說，目前已針對災害潛勢區、歷史積淹水區域、曾領用沙包的住戶，以及曾向區公所借用抽水機的住戶採書面方式通知，北市各區公所也在官方網站、里公布欄及區里民活動中宣傳。