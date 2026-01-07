北市 雙永國小新建 結合托嬰、停車場

台北市長蔣萬安（右五）7日主持「雙永國小」校舍暨地下公共停車場新建工程開工動土典禮，他表示，工程招標期間面臨原物料上漲及缺工缺料等挑戰，歷經7次流標，終於在去年10月決標、12月完成簽約。（張珈瑄攝）

台北市信義區永春國小與永吉國小自民國108年啟動合併規畫，於111學年度成立「雙永國小」。台北市長蔣萬安7日主持校舍暨地下公共停車場新建工程開工動土典禮，他表示，市府投注31億元，計畫興建地上4層、地下2層教學行政大樓，並整合幼兒園、托嬰中心等社區公共服務需求，工程採2階段施工，分別預計於119年、122年完工。

雙永國小校長楊政修昨表示，雙永國小前身為永春國小與永吉國小，2校僅一牆之隔，而永吉國小原為永春國中，因學生數增加後遷至永春高中，原址改為永吉國小，2校圍牆於108年拆除。

台北市捷運局指出，此次工程預計興建地上4層、地下2層教學行政大樓，總樓地板面積約4萬1007平方公尺，包括小學42班、幼兒園10班、特幼2班、托幼3班、專科教室、行政辦公室、圖書館、演藝廳214席、281個地下汽、機車位等設施。

蔣萬安表示，永春國小與永吉國小自111學年度整併為雙永國小，「雙永」象徵1+1大於2的加乘力量，招標期間面臨原物料上漲及缺工缺料等挑戰，歷經7次流標，終於在去年10月決標、12月完成簽約，正式邁入施工階段，「一路走來確實不容易」，卻也展現對校舍改建和打造孩子未來學習環境的決心，也是讓信義區發展更完整的重要拼圖。

蔣萬安說，雙永國小是北市第1所於校舍整併同時，納入地下公共停車場與公共托育設施的學校，未來還有很多學校如火如荼施作，市府每年平均投入約40億元推動校舍改建，今年更提高預算至57億元，加速校園全面升級。