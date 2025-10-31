北市 電動公車進度落後 政策恐跳票

為推動淨零碳排，中央交通部訂定「2030年全台公車電動化」的目標。不過民進黨台北市議員許淑華質疑，北市電動公車占比不到30％，汰換進度落後，就連原本預計作為電動公車充電調度站的預定地，也借給市場處作為中繼市場及冷藏辦公室，至今無法取回土地。圖為電動公車示意圖。（丁上程攝）

為推動淨零碳排，中央交通部訂定「2030年全台公車電動化」目標，北市府也制定《淨零排放管理自治條例》響應。不過民進黨台北市議員許淑華質疑，不僅北市電動公車占比不到30％，汰換進度落後，就連原本預計作為電動公車充電調度站的預定地，借給市場處作為中繼市場使用，至今要不回土地。市場處表示，確實有中繼市場需求，會與財政局盤點其他可用市地。

許淑華指出，台北市現有的3325輛公車中，電動公車只有925輛，占比僅27.8％，而北市府預計每年汰換400輛公車，依照這個規畫，仍需6年、2031年才能達成全市公車電動化的目標，進度落後中央訂定的2030年目標。

廣告 廣告

許淑華質疑，原本作為3條繁忙公車路線匯集的東園調度站，原欲作為電動公車充電調度站。但因第一魚果市場改建，該地借給市場處作為中繼市場及冷藏辦公室。由於改建工程預計2031年1月才能完工，導致公運處不僅無法取回土地，也意味著2030年以前，台北市無法如期興建供全數電動公車使用的足額電動樁，政策恐將跳票。

許淑華揭露，公運處與市場處曾就此事開會，公運處坦言魚果市場改建案延宕，導致東園站土地遲遲無法歸還客運業者使用，將影響公車全面電動化的時程，要求提前歸還；市場處則稱對該土地仍有需求。會議決議，由公運處與業者、水利處自行協調溝通，形同毫無進展，拿不出解決之道。

她要求北市府應立即成立跨局處小組，提出中繼市場與充電調度站具體的替代與配套方案；財政局也應盤點市有地，並與產發局、交通局協調設置需求，以利台北市重大政策推動。

市場處表示，目前第一魚果改建工程預計2031年1月完工，工程依進度並無落後情形。改建完成前，該土地空間仍有中繼需求。原公運處場地緊鄰拍賣市場作為拍賣辦公室、資訊機房及農產品調節冷藏庫使用，是關乎整個批發市場能否順利營運的重要環節。

市場處也允諾，將配合財政局盤點現有可調度之市有地，以兼顧市場改建與公車充電的需求，順利推動市府相關政策。