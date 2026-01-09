北市：餘命提高 年輕人外移

台北市65歲以上人口占24.18％，比率全國最高。（趙雙傑攝）

民國114年全台65歲以上人口數達到467萬3155人，占20.06％，台灣正式邁入超高齡社會。其中以台北市65歲以上人口占24.18％比率最高，其餘65歲以上人口突破20％的直轄市，還有高雄市20.79％、台南市20.48％。台北市社會局長姚淑文指出，主因為醫療發達、平均餘命提高，還有早期開發的人口聚集成家等，但核心問題還是北市生活消費水平極高，導致年輕人口外移。

姚淑文表示，市長蔣萬安上任後大力推動高齡友善政策，日照中心已從55家增加到83家，收托人數由1547人增至3883人，同時社區關懷據點也達到510處，服務包含樂齡健康促進課程或共餐等服務，將持續發展各面向的服務，建構完善關懷網。

台南市社會局表示，轄內已設置414處社區關懷據點，結合志工人力，提供共餐服務及推行各項健康促進預防延緩失能活動，且積極辦理據點輕旅行，發展銀髮衣缽相傳計畫等特色方案，也致力推動各項老人福利政策、獨居老人在宅緊急救援服務、補助中低收入老人生活津貼、收容照顧等，更積極推動長照服務，區區有長青學苑，期讓長者在地安老、健康自主。

高雄市政府指出，長照服務涵蓋率自民國109年54.61％提升至去年93.02％，高於全國平均值，為六都第三名，各類長照服務單位共2638家，成長84％。C級巷弄長照站布建579處，全國第一名；日照中心在國中學區規畫布建率已達100％。出院準備與長照服務銜接率及服務時效，還有長照專業服務使用人數，皆全國第一。

為因應高齡照顧壓力與人力的挑戰，行政院長卓榮泰去年聽取衛福部「長照3.0規畫」，將落實賴清德總統「國家希望工程」擴大社會投資、減輕家庭負擔、強化醫療照顧銜接、打造「健康台灣」的施政目標。賴清德日前也提及，長照據點現在已增至1萬5000多個，長照服務員超過10萬名。