北市「鮮奶週報」政策擴大至國中生 蔣萬安：預計明年9／1上路

北市「生生喝鮮奶」擴大至國中生，明年9／1上路。（圖／報系資料照）

台北市自4月起推動「鮮奶週報生生喝鮮奶」營養補給政策，9月全面升級為2.0版本，議員王欣儀指出，目前補助對象僅限國小與學齡前幼童，將正值成長黃金期、課業壓力更大的國高中生排除在外，政策出現「斷層」。台北市長蔣萬安29日出席建安國小70周年校慶宣布，預計自明年9月1日起，國中生也能與小學生一樣，每週享有鮮奶兌換，讓孩子更健康、家長更放心。北市教育局長湯志民說，待國中端系統改版上路並運作穩定後，再把高中端納入。

王欣儀表示，市府推動的「鮮奶週報」政策上路後深受家長肯定，是一項真正有感的健康德政，蔣萬安多次強調「再苦不能苦孩子、再窮不能窮教育」，然而將正值成長黃金期、課業壓力更大的國高中生排除在外，國高中階段是孩子面臨升學與身體發育的關鍵時期，多篇營養學研究證實乳製品是「低升糖指數食物」，蛋白質與脂肪能維持血糖穩定，有助提升專注力與學習效率。

王欣儀說，國健署資料顯示，國高中生每日鈣質建議攝取量為1200毫克以上，但國內青少年攝取量僅約建議值的4成，台北市國、高中學生合計約15萬人，若能規律攝取鮮奶，不僅能補足成長營養缺口、穩定情緒，也能提升體能，是最直接、最有效的教育投資，建議市府能將補助升級為，全面納入國、高中生。

台北市自4月起推動「鮮奶週報生生喝鮮奶」，議員王欣儀指出，目前補助對象僅限國小與學齡前幼童，國高中生被排除在外。台北市長蔣萬安29日宣布，預計自明年9月1日起，國中生也能每週享有鮮奶兌換。（圖／中國時報張珈瑄攝）

蔣萬安表示，將鮮奶補助擴大至國、高中生，確實是市府正在積極評估的方向，市府正在同步檢視兌換情形、財政支應、供應鏈狀況與系統開發期程，這些都是努力規畫、積極評估中的項目。很開心看到孩子每周透過數位學生證到超商或指定超市兌換鮮奶，許多6年級學生擔心畢業後喝不到鮮奶，因此市府已啟動規畫、擴大補助對象。

北市教育局長湯志民說，目前北市國中生多已使用數位學生證，但「設籍台北、在外縣市就讀」的國中生並未持有北市的數位卡證，屆時將無法領取補助，因此必須同步開發新的系統，最快可於明年9月完成國中端的系統改版並啟動補助機制；待國中端上路並運作穩定後，再把高中端納入，是未來政策推動的趨勢。

