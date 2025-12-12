北市「鮮奶週報」第三波月月抽開獎 期待第二百萬幸運兒

台北市政府教育局推動的「鮮奶週報—生生喝鮮奶」政策。（台北市教育局提供）

記者王誌成／台北報導

台北市教育局十二日表示，推動的「鮮奶週報—生生喝鮮奶」政策，自一一四年九月全面升級二點零後，第一百萬兌換人次的幸運兒已經誕生，並獲得Switch 2（含健身環及手把）好禮。

教育局指出，政策持續受到家長與學童熱烈支持，十一月份鮮奶兌換率約七成，「食在營養～抽獎三重奏」活動第三波「食在營養月月抽」開獎之一百名中獎名單已公布於「鮮奶週報」網站的「最新公告」專區，可獲得「兒童新樂園一日樂ＦＵＮ券」一張。另外，第二百萬幸運兒極有可能在十二月出現，歡迎大家踴躍兌領鮮奶。

教育局提到，「鮮奶週報—生生喝鮮奶」政策是台北市首創的營養補給新模式，週週穩定補充學童成長發育所需的鈣質與蛋白質，目前已有其他縣市規劃跟進推動，一起促進學童健康與成長。此次系列抽獎活動旨在鼓勵學生積極參與，透過週週兌換並飲用鮮奶，培養健康的飲食習慣。

關於領獎方式，教育局提醒，中獎的在學學童將由學校統一通知並發放獎品；設籍台北市但未在台北市就讀的二至十二歲學齡兒童，則需依公告連結填寫資料，教育局將委由承辦學校興隆國小統一寄送獎品。獎品自名單公布翌日起保留六個月，逾期未領視同放棄。相關資訊與中獎名單，家長與學童可至「鮮奶週報」官方網站查詢。