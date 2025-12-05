北市 12貓屍丟垃圾車 惡飼主送法辦

台北市信義區驚傳疑似貓犬遭虐案，動保處11月接獲民眾通報，鄰居屋內傳出惡臭且有犬隻虛弱吠叫聲，更有3隻幼貓在陽台雨遮上遊蕩，經稽查後帶回1犬5貓送醫治療；不過4日再有鄰居通報，該戶飼主將有屍臭味的垃圾袋丟入垃圾車，經動保處攔截後，2個垃圾袋內共有3隻成貓、9隻幼貓屍體，全案已依違反《動物保護法》移請市警局刑事偵辦。

動保處指出，該名飼主今年8月16日就曾因動物飼養照顧問題，遭扣留4隻貓及1貓屍遺體做證物保管，並首次將飼主移送刑事偵辦。11月28日追蹤訪視時，飼主表示不在家、不願配合，動保處在屋主（房東）同意下開門進屋，發現飼主未提供寵物飲水及食物，屋內有大量糞便、貓砂未清理及垃圾，除緊急安置醫療1犬3貓，並在1紙箱內發現貓屍遺骨，因此第2度將該飼主移送刑事偵辦。

飼主2日到案說明，表示因工作緣故長期未返家，致使飼養環境混亂。動保處認為有虐待動物事實，依違反動保法沒入飼主動物並列入黑名單，禁止認養收容所動物及飼養犬貓。

豈料4日鄰居發現，該飼主出門倒垃圾時，手拿2個垃圾袋有很重屍臭味，懷疑又有犬貓遭虐死，隨即通報動保處。其中1袋被民眾攔截，動保處則在木柵焚化爐攔下另1袋，2袋共有3隻成貓、9隻幼貓的屍體，且布滿蛆蟲並已見骨，研判已死亡超過3個月。

動保處說，已針對大量複數動物死亡的事證，第3度以動保刑事移請信義分局向檢察官申請搜索票強制入屋搜索，並將再約談飼主到案說明。