北市：5大方向改善公車道路環境 盼降低事故

（中央社記者楊淑閔台北22日電）為改善公車駕駛道路環境，降低事故、減少駕駛流失，台北市啟動4年期「公車駕駛道路環境改善計畫」，包含在公車站位科技執法、完成1080站禁停紅線區延長等5項作法。

台北市政府今天召開道路交通安全會報，交通局公運處說明，公車駕駛道路環境不良，易生事故、引起乘客抱怨，也會令駕駛流失，優化公車道路駕駛環境有急迫性，因此提出「公車駕駛道路環境改善計畫」，為期4年，從114年執行到117年。

公運處說，現況因有車輛違停公車停靠區周邊，或在附近劃設汽車或機車停車格，致使公車無法緊鄰路緣停靠，也影響乘客上下公車安全，導致公車出站不易；又公車彎漸變段長度不足，也會影響進出順暢度。

公運處說，改善計畫規劃5項作法，目前在忠孝東路及鄭州路增設科技執法成效良好，115年2月再啟用5處科技執法，包含捷運台大醫院站（往北）等。

其次，公車停靠區前後禁停紅線延長為5公尺以上，總計1080站，規劃114年完成69處，115年完成1011處。再者，將優化90處公車彎漸變段長度，規劃115年完成33處、116年完成27處、117年完成30處。

第4項作法則是將封閉28處空樹穴、評估調整102處樹木樹穴。最後是透過設置左轉專用號誌、調整秒數，來增加公車機會左轉路口安全性，預計115年施作完成23處。（編輯：蕭博文）1141222