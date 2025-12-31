北市「7599」指定實施者首案 4樓老公寓「吉春賞」變身招商

〔記者何玉華／台北報導〕台北市住宅及都市更新中心擔任實施者的「台北市信義區虎林段四小段147地號等45筆土地公辦都市更新案」(吉春賞)，今(31)日正式公告徵求出資者，將現況4樓老舊公寓更新為1幢2棟地下5樓、地上15樓的集合住宅大樓，預估引入約27.87億元民間資金，創造約64.25億元不動產價值。住都中心指出，住戶參與公辦都更的意願超過門檻，是「7599專案」指定實施者的首案。

住都中心指出，基地位於信義區永吉路321巷以東、虎林街56巷以南、虎林街以西、永吉路以北所圍的部分街廓，基地面積2555平方公尺(約772.89坪)，步行至捷運永春站及松山站約10分鐘，交通路網發達、生活機能成熟完善；位於雙永國小學區，具備雙語及全齡化教育優勢；鄰近四育公園及五常公園，提供居民良好休憩空間。

「吉春賞」建物屋齡已逾53年，現況為4樓老舊公寓，全區土地約99%為私有土地，住戶在2023年7月自行提送83.93%意願申請「臺北市公辦都市更新7599專案計畫」，同年11月辦理先期規劃說明會並收取第二階段意願調查，意願比率達91.07%。

住都中心於2024年9月辦理第三階段模擬選配，持續溝通迄今選配比率達94.37%。三次意願調查，住戶參與的意願比率皆達門檻，展現參與公辦都更自助人助的高度向心力，台北市政府在今(2025)年5月同意由住都中心擔任實施者，成為7599專案指定實施者的首案。

住都中心說明，「吉春賞」更新後預計興建1幢2棟地下5樓、地上15樓的集合住宅大樓，預估引入約27.87億元民間資金，創造約64.25億元不動產價值。建築規劃至少取得銀級以上綠建築標章建物及建築能效第1+級，並朝向結構安全、耐候減碳、都市減災及環境友善四大面向設計。另為落實田園都市政策，應評估設置田園綠屋頂的可行性，以立體綠化及綠覆率100％規劃為目標；同時配合政策及公益性回饋設置幸福住宅。將於明(2026)年1月13日舉辦招商說明會。

