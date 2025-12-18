北市1醫院「3福利」羨煞同業！爽領6個月年終＋2萬

生活中心／王靖慈報導

一名網友近日在臉書粉專發文分享，自己任職於北市某醫院，今年因院方營運表現不錯，院長大手筆宣布「全院普發2萬元」，且年終獎金平均更達6個月，消息一出讓全院員工相當振奮，甚至今年醫院尾牙更分成3天在萬豪酒店舉辦，誠意滿滿。貼文一出後，讓許多網友大讚：「好好唷！別間醫院總是不會讓人失望」。





北市1醫院曝爽領「年終6個月＋2萬元」！尾牙連開3天附高級伴手禮嚇傻一票人

護理師放出尾牙伴手禮。（圖／翻攝自Threads）

一名網友昨（17）日在臉書粉專「靠北護理師」上發文，原PO表示自己於北市某醫院上班，今年院長因醫院有賺錢，因此豪邁宣布「全院普發2萬，外加年終平均6個月(依照考核不同會有些微差距)」，而且原PO還表示今年的全院尾牙分3天在萬豪酒店舉辦，誠意十足，讓原PO超開心。甚至還有同在醫院上班的護理師也感動補充，醫院尾牙伴手禮是可麗露，還稱：「本來想說伴手禮也太寒酸一人一顆可麗露，結果是一盒！」表示所有人驚訝到不行，這款可麗露是醫院去年就先讓大家「試吃」過後才決定的，讓員工們都覺得超用心。

北市1醫院曝爽領「年終6個月＋2萬元」！尾牙連開3天附高級伴手禮嚇傻一票人

網友看到貼文表示超羨慕。（圖／翻攝自「靠北護理師」臉書粉專）

貼文一出，讓許多網友看到後，紛紛羨慕表示：「這院長真的要長命百歲才行，人太好了」、「院長很能體恤辛苦的員工，真羨慕」、「這不需要匿名醫院了吧，公佈出來大家都想去開心醫院」、「好好唷！別間醫院總是不會讓人失望」、「天啊！替女兒羨慕！診所…輸了…」，也有不少與原PO同院員工於底下曬出尾牙伴手禮，讓內行網友瞬間興奮表示，連伴手禮都挑的好吃店家，大讚很用心。













原文出處：北市1醫院曝爽領「年終6個月＋2萬元」！尾牙連開3天附高級伴手禮嚇傻一票人

