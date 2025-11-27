北市10月抽驗批發市場蔬果107件農藥殘留 已全銷毀

（中央社記者劉建邦台北27日電）台北市市場處今天表示，10月批發市場蔬果農藥殘留結果，抽驗1150件蔬果，其中1043件合格、107件不符規定，不符規定蔬果已完成攔截報廢，且針對高風險農產品進行加強抽驗。

台北市市場處發布新聞資料表示，北市第一、二果菜批發市場由市府委託台北農產公司經營管理，為維護民眾食用蔬果安全，每天對進場拍賣果菜進行農藥殘留抽驗，並於拍賣前完成判定檢驗結果。

市場處公布10月批發市場蔬果農藥殘留結果，抽驗1150件蔬果，其中1043件合格、107件不符規定，品項以辣椒、芥藍菜及菜豆占比為主，不符規定蔬果已完成攔截報廢，且針對高風險農產品進行加強抽驗。

市場處表示，此次抽驗超標最多為辣椒，不符規定使用農藥依次為待克利（殺菌劑，未登記用藥）、益達胺（殺蟲劑，超標用藥）、百克敏（殺菌劑，超標用藥）等。

市場處表示，研判產地可能近期持續受到病害（如炭疽病）與蟲害（如薊馬類）等危害，導致農民難以掌握安全採收期，因此蔬果農藥殘留超過標準。

市場處表示，只要批發市場蔬果經抽驗不合格，北農隨即禁止交易，並暫停當天供應人其餘供應代號同品項蔬果拍賣，經取樣檢驗合格後才能拍賣，不合格報廢銷毀，並依北農規定停止其供應。

此外，為有效運用檢驗量能，北農對不合格品項會加強抽驗，抽驗結果資訊回饋農政單位，並函知違規供應單位改善，與轉知當地縣市政府、農政主管機關進行源頭用藥輔導，落實源頭管理，維護大台北地區食品安全。

市場處提到，白蘿蔔為冬季生產作物，產於11月至12月，產地分布新竹、台中、彰化等處，是年節料理菜頭粿的必備食材，民眾選購時可挑選表皮光滑、手感紮實、敲擊聲清脆為佳。（編輯：方沛清）1141127