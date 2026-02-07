北市102歲人瑞閃婚 家屬控女看護「婚後3天」抵押房產3500萬

百歲人瑞家屬在醫院爆發搶人戰。鏡電視

台北市高齡102歲的王姓人瑞與照顧27年的68歲賴姓女看護登記結婚。消息一出，引發王家子女強烈憤慨，質疑賴女趁老父精神狀況不佳時「誘簽」結婚登記，此外，家屬向媒體指控，賴女在婚後短短3天內將受贈房產三度抵押，金額高達3500萬元。

子女驚覺父「被結婚」 怒告看護限制自由

據悉，曾任土地代書、身價估計達8億元的王姓人瑞育有10名子女。今年1月8日，子女前往新生北路住家探視時，驚覺父親已於1月5日與賴姓看護辦理結婚登記。

據《民視新聞網》報導，高齡72歲的四兒子受訪時悲憤表示：「我認識我老爸72年了，竟然連看爸爸的權利都被剝奪？看護突然變女主人，真的嚇死人了！」

家屬認為老父在「不知情」且無自主能力的情況下被帶往登記，隨即對賴女提出強制罪告訴，要求交還老父。

豪宅贈與契約疑遭違反 三度抵押套現3500萬

雙方紛爭的核心在於龐大的財產。據了解，王男曾於2013年贈與賴女一戶陽明山約60坪的豪宅，但雙方立下白紙黑字契約，規定賴女必須「照顧王男至100歲」，否則贈與作廢。

然而，王家子女事後追查土地謄本發現賴女疑點重重，不僅在王男未滿100歲（2021年）時，賴女便兩度將房產辦理抵押，而且今年1月8日（登記結婚後三日），賴女三度辦理抵押，總金額高達3500萬元。

精神狀態與婚姻效力

王家子女質疑，賴女在合約未履行完畢前就急於抵押房產，且在老父高齡且神智不清之際「晉升」為配偶，分產意圖過於明顯。目前全案已進入司法程序，究竟是真愛還是謀財，仍有待檢調單位釐清老先生辦理登記時的意志能力。



