北市11月生鮮抽驗結果！甜椒、青蔥、菠菜檢出農藥殘留超標

台北市衛生局抽驗生鮮蔬果。其中部分攤販青蔥、甜椒、菠菜等內容，被檢驗違規，超出農藥殘留標準。 圖：台北市政府衛生局/提供

[Newtalk新聞] 台北市政府衛生局今(26)日公布11月生鮮蔬果農藥殘留抽驗結果，共計抽驗50件蔬果產品，其中5件檢驗不符規定，不合格率為10%，違規品項包括青蔥、甜椒、菠菜及格蘭芽等，均檢出農藥殘留超出法定容許量標準。

為維護市民飲食安全，北市衛生局定期前往市內市場、蔬果零售業者、超市、量販店及餐飲業者等場所，抽驗生鮮蔬果的農藥殘留情形。北市衛生局今公布11月生鮮蔬果農藥殘留抽驗結果，共抽驗50件蔬果產品，檢驗結果5件產品不符規定，不合格率10%。

北市衛生局指出，此次抽驗不符規定產品包含格蘭芽2件；青蔥、甜椒、菠菜各1件。各檢出1至2項殘留農藥不符合「農藥殘留容許量標準」。針對不符規定產品，衛生局已立即命抽驗地點下架不得販售，經追查，產品來源屬外縣市者，已移請所轄衛生局處辦，來源屬台北市者，將在調查確認違規屬實後，依違反《食品安全衛生管理法》相關規定裁處。

此外，針對違規農友，已依規定停止供應該品名代號10天，並列案加強抽驗；若再犯，第2次將停止供應1個月；第3次則廢止供應人供應該不合格果菜品名代號資格，停供期間同身分證字號、同品名代號均不得到貨，並同步加強相關業者與產品的查驗作業。

台北市衛生局表示，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，已違反《食品安全衛生管理法》第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法可處分責任業者新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰；若無法交代來源，則可依同法第47條可處販售業者3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

